Công nghiệp Quế Sơn chuyển biến tích cực

Nhờ tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu tại các cụm công nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư... nên lĩnh vực sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Quế Sơn chuyển biến mạnh mẽ.

Nhờ thu hút doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất, nhiều lao động nông thôn ở Quế Sơn có việc làm ổn định. Ảnh: N.P

Mới đây, tại cuộc làm việc với đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dẫn đầu, ông Đinh Nguyên Vũ - Bí thư Huyện ủy Quế Sơn cho biết, trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn nhưng địa phương vẫn ưu tiên nguồn vốn xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu tại các cụm công nghiệp (CCN).

Đặc biệt, các cấp, ngành của huyện chú trọng cải thiện môi trường đầu tư để thu hút doanh nghiệp vào địa bàn và quan tâm công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tập trung hỗ trợ phát triển mạnh nhiều ngành nghề. Từ đó, lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện ngày càng khởi sắc.

Ngoài Khu công nghiệp Đông Quế Sơn do tỉnh quản lý, hiện nay trên địa bàn Quế Sơn đã quy hoạch và xây dựng 4 CCN. Trong đó, có 3 CCN gồm Hương An, Quế Cường, Đông Phú do huyện đầu tư, quản lý và 1 CCN khác là Gò Đồng Mặt (xã Quế Thuận) do một doanh nghiệp ở Đà Nẵng trực tiếp đầu tư.

Tính đến thời điểm này, diện tích lấp đầy tại CCN Đông Phú là 21,52/28,75ha (đạt tỷ lệ 74,85%) và diện tích các nhà máy đã đi vào hoạt động là 10,42/28,75ha (đạt tỷ lệ 36,24%).

Tại CCN Quế Cường, diện tích lấp đầy là 29,19/37,21ha (đạt tỷ lệ 74,45%) và diện tích các nhà máy đã đi vào hoạt động là 18,69/37,21ha (đạt tỷ lệ 50,24%). Ở CCN Hương An, diện tích lấp đầy là 18,03/18,03ha (đạt tỷ lệ 100%) và diện tích các nhà máy đã đi vào hoạt động là 7,61/18,03ha (đạt tỷ lệ 42,24%).

Ông Dương Ngọc Hoàng - Trưởng phòng Kinh tế & hạ tầng Quế Sơn cho hay, đến nay toàn huyện có 951 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh tế cá thể hoạt động trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, giải quyết việc làm ổn định cho 3.952 lao động.

Theo thống kê, năm 2021 giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng của Quế Sơn đạt 5.260,5 tỷ đồng, tăng gần 6,9% so với năm 2020. Mục tiêu địa phương đặt ra là năm 2022 này giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng từ 13% trở lên so với năm 2021.

Theo lãnh đạo UBND huyện Quế Sơn, để tạo bước đột phá mạnh mẽ cho lĩnh vực công nghiệp, thời gian tới huyện sẽ quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh.

Đồng thời tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, thông thoáng, minh bạch, thuận lợi; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục về đất đai.

Tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại các CCN; củng cố, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống. Tăng cường công tác quảng bá, kêu gọi đầu tư vào các khu, CCN...