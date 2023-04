Công ty Điện lực Quảng Nam đảm bảo cấp điện dịp nghỉ lễ 30/4 & 1/5

(QNO) - Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4 & 1/5, Công ty Điện lực Quảng Nam đã có kế hoạch không thực hiện cắt điện làm mất điện khách hàng từ ngày 29/4 đến 3/5/2023, trừ trường hợp xử lý sự cố.

Công ty Điện lực Quảng Nam đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục trong các dịp lễ lớn năm 2023. Ảnh: VĂN HIỂN

Công ty Điện lực Quảng Nam lập phương án bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện hợp lý đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố. Ưu tiên đảm bảo điện tại các địa điểm diễn ra hoạt động chính trị - văn hóa của các địa phương.

Để đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, thời gian qua công ty tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện; phát quang đảm bảo an toàn hành lang tuyến; phối hợp tuyên truyền ngăn ngừa trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện; phổ biến rộng rãi các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả đến khách hàng...

Trong các ngày nghỉ lễ, công ty tổ chức trực tăng cường đối với lãnh đạo, trực tổ thao tác lưu động, trực vận hành, sửa chữa điện, trực xử lý sự cố.