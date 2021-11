Công ty Thủy điện Sông Bung sản xuất điện gần 850 triệu kWh

Theo tin từ Công ty thủy điện Sông Bung, tính đến ngày 19.11.2021, cả 2 nhà máy thủy điện Sông Bung 2 và Sông Bung 4 (huyện Nam Giang) do công ty trực tiếp quản lý đã sản xuất điện đạt gần 850 triệu kWh, hoàn thành sớm 48 ngày so với kế hoạch năm 2021 do Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) giao.

Phòng Điều khiển trung tâm nhà máy thủy điện Sông Bung 2.

Được biết, Nhà máy thủy điện Sông Bung 4 đạt 118,9% kế hoạch sản lượng điện sản xuất năm 2021 và Nhà máy thủy điện Sông Bung 2 đạt 83,1% kế hoạch. Riêng Nhà máy thủy điện Sông Bung 4, năm 2021 đánh dấu cột mốc 7 năm phát điện thương mại lên lưới điện quốc gia với lượng điện năng đã sản xuất hơn 2,8 tỷ kWh và đạt sản lượng trung bình nhiều năm theo thiết kế.

Ông Lê Đình Bản - Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Bung cho biết, với tiến độ sản xuất như hiện nay, dự kiến đến 31.12.2021, tổng lượng điện sản xuất của công ty sẽ vượt 15 - 20% so với kế hoạch được giao.