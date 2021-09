Đại Lộc, Nông Sơn: Gấp rút xuống đồng thu hoạch lúa ngập nặng

(QNO) - Sau ảnh hưởng của bão số 5, tranh thủ ngày nắng ráo, các nông hộ trên địa bàn huyện Đại Lộc và Nông Sơn khẩn trương thu hoạch lúa và hoa màu bị hư hại.

Một cánh đồng ở Đại Lộc bị ảnh hưởng nặng do mưa lớn. Ảnh: H.L

Do ảnh hưởng của bão số 5 vừa qua, lượng mưa đo được tại địa bàn Nông Sơn có thời điểm lên tới 398,5mm nên nhiều diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại nặng nề. Tại xã Quế Trung, theo thống kê có khoảng 10ha ngô bị ngã đổ, bị ngập úng dài ngày, chủ yếu cây ngô trồng ở khu vực ven sông, khe suối thuộc các thôn Trung Nam, Đại Bình, Phước Viên, Trung Phước 2 của xã.

Ông Đỗ Trường Thương - Phó Chủ tịch UBND xã Quế Trung thông tin, có 1ha lúa chín bị mất trắng hoàn toàn; còn 5ha diện tích bị ngập úng có thể xử lý, thất thoát không đáng kể. "Tranh thủ mưa tan, nắng lên, mấy ngày qua người dân đã nhanh chóng gặt lúa và hiện số diện tích còn lại ngoài đồng chưa thu hoạch chỉ còn vài chục héc ta" - ông Thương cho biết.

Chiều 14.9, tranh thủ trời tạnh ráo, người dân xã Sơn Viên, Nông Sơn đưa máy móc xuống đồng gặt lúa. Ảnh: H.L

Tại cánh đồng thuộc các xã Sơn Viên, Quế Lộc, một số khu vực cao ráo, máy gặt đập liên hợp đã xuống đồng làm việc không ngơi nghỉ suốt 2 ngày nay. Song, tại các chân ruộng trũng thấp, sình lầy, ứ đọng nước, lúa ngã đổ ngổn ngang, quá trình thu hoạch rất vất vả. Do đồng ruộng không thể di chuyển xe cơ giới đến nên nông hộ phải thuê nhân công cắt lúa, xếp thành bó, dùng máy tuốt lúa thủ công tại chỗ.

Chiều 14.9, dọc tuyến đường ĐT611 qua địa phận các xã Sơn Viên, Quế Lộc, người dân hối hả xuống đồng cùng với máy móc, phương tiện thu hoạch lúa. Theo ông Trần Thiện Thắng - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nông Sơn, trong số 11,5ha lúa bị thiệt hại, xã Quế Trung có 1ha, Quế Lộc 8,5ha, Quế Lâm 2ha. Thuận lợi là sau vài ngày mưa lớn, thời tiết nắng ráo, người dân đổ ra đồng gặt lúa.

Tương tự, cánh đồng khu Nghĩa Mỹ (thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc), nhiều nông dân tất tả thu hoạch khi lúa đang ngã chìm trong nước, có dấu hiệu nảy mầm. Một nông dân ở khu Nghĩa Mỹ chia sẻ: “Gia đình tôi sản xuất 2 sào lúa, bị ngã đổ toàn bộ, lúa đem về đã nứt mầm hết nên gặt về dùng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Ở đây nhiều gia đình có lúa chưa thu hoạch đã nảy mầm do ngâm dài ngày trong dòng nước".

Nhiều hộ dân khu Nghĩa Mỹ cho biết, việc kết thúc vụ mùa quá trễ cũng là nguyên nhân gây thiệt hại. Cánh đồng rộng lớn nhưng chỉ có 1 máy gặt nên tiến độ thu hoạch kéo dài và chậm trễ. Hai ngày qua, chờ nắng lên là ai nấy tranh thủ ra đồng gặt lúa, tự tuốt thủ công rất nhọc nhằn.

Nỗ lực cắt lúa, vớt vát chút thành quả suốt mấy tháng qua. Ảnh: H.L

Trong khi đó, tại xã Đại Đồng (Đại Lộc), diện tích lúa mất trắng ước 80ha do lúa mới trổ. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Vỹ - Chủ tịch UBND xã Đại Đồng, do thời điểm mưa to, nhiều chân ruộng lúa còn non hạt không thể gặt nên phương châm “xanh nhà hơn già đồng” khó triển khai, dẫn đến nhiều chân ruộng ngập úng nặng, thất thu. Mấy ngày qua, chính quyền địa phương đã vận động nhân dân khắc phục hậu quả, tranh thủ gặt lúa đưa về nhà, tránh rủi ro khi gặp thời tiết lại xấu.

Theo thống kê của Phòng NN-PTNT huyện Đại Lộc, toàn huyện còn 1.000ha lúa chưa thu hoạch. Đây là diện tích gieo sạ trễ so với lịch thời vụ dẫn đến việc kết thúc vụ mùa chậm chạp hơn mọi năm. Ông Trần Việt Phương - Trưởng phòng NN-PTNT huyện cho biết, địa phương có 194ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng do bão số 5; trong đó thiệt hại lớn nhất là cây lúa với diện tịch 176ha. Vùng thiệt hại chủ yếu tập trung ở xã Đại Cường 86ha, Đại An 16ha, Đại Hưng 44ha…