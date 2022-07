Đảm bảo cấp điện phục vụ Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam

(QNO) - Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ II năm 2022 diễn ra tại huyện miền núi Đông Giang từ ngày 15 đến 18.7. Công ty Điện lực Quảng Nam đã chủ động triển khai phương án ưu tiên đảm bảo cấp điện phục vụ hội thi.

Công ty Điện lực Quảng Nam chủ động nguồn điện lưới và máy phát dự phòng phục vụ hội thi. Ảnh: VĂN TRÍ

Thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Quảng Nam, những ngày trước hội thi, Phòng Điều độ và các Điện lực Đông Giang, Đại Lộc tổ chức kiểm tra kỹ thuật đường dây trung áp cấp điện các khu vực, địa điểm tổ chức nội dung hội thi; dùng camera nhiệt kiểm tra mối nối đường trục, phát quang hành lang tuyến, xử lý kịp thời các khiếm khuyết có nguy cơ gây sự cố lưới điện.

Ông Lê Minh Lâm - Giám đốc Điện lực Đông Giang cho biết, đơn vị chủ động triển khai phương án kết lưới cơ bản hệ thống điện, gồm cả các xuất tuyến trung áp chính và xuất tuyến dự phòng; đồng thời bố trí 6 máy phát điện dự phòng sẵn sàng ứng phó ngay khi có sự cố lưới điện để duy trì cấp điện cho các địa điểm diễn ra hội thi.

Lễ khai mạc hội thi được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam (tối 15.7), do đó sử dụng nguồn máy phát, không sử dụng nguồn điện lưới để bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục vì thời gian này địa bàn huyện Đông Giang thường có mưa to kèm dông sét nguy cơ gây sự cố lưới điện.

“Chúng tôi bố trí người ứng trực sẵn sàng 24/24 giờ, trường hợp có sự cố cụ thể do thời tiết, sẽ thực hiện chuyển tải cấp điện các đường dây dự phòng và máy phát dự phòng đảm bảo cấp điện phục vụ tốt cho hội thi” - ông Lê Minh Lâm thông tin.