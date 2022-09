Chiều 8.9.2022, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì phiên họp với các địa phương, đơn vị liên quan đánh giá công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công 2023.

Quang cảnh cuộc họp chiều 8.9

Theo số liệu từ Kho bạc Nhà nước Quảng Nam, tính đến hết ngày 31.8.2022, đã giải ngân khoảng 2.534,302 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2022 (không bao gồm các dự án Trung ương quản lý), đạt 40,4% so với kế hoạch vốn từ đầu năm và đạt 34,8% so với kế hoạch vốn bổ sung.

Trong đó, kế hoạch vốn năm 2022 giải ngân đạt 40,9% so với kế hoạch vốn năm 2022 được giao và đạt 34,9% so kế hoạch vốn bổ sung; kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài cũng chỉ giải ngân được 33,2%.

Dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2023 khoảng 7.949 tỷ đồng, bằng 118% so kế hoạch 2022. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương 5.010 tỷ đồng, bằng 112% so kế hoạch vốn 2022 và nguồn vốn ngân sách trung ương 2.939 tỷ đồng, bằng 128% so với kế hoạch 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương quyết liệt trong chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Chủ động rà soát báo cáo các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan quản lý rà soát, kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022, từ các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, không đảm bảo quy định để bổ sung cho các dự án có tỷ lệ giải ngân cao và có khả năng giải ngân ngay sau khi bổ sung. Chậm nhất đến 30.9.2022 phải giải ngân đạt 60% vốn đầu tư công năm 2022.