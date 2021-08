Điện lực Trà My nâng cấp lưới điện trước mùa mưa bão

(QNO) - Điện lực Trà My đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp cả hệ thống lưới trung - hạ thế trên địa bàn 2 huyện Bắc Trà My và Nam Trà My.

Điện lực Trà My tập trung nâng cấp lưới điện lưới trung - hạ thế trên địa bàn Bắc Trà My và Nam Trà My. Ảnh: T.L

Dự án sẽ cải tạo, nâng cấp hơn 6km đường dây trung - hạ thế và thay mới 27 trụ bê tông ly tâm với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm nay. Qua đó góp phần giảm bán kính cấp điện đến các thôn xóm; cải thiện chất lượng điện năng, cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân 2 huyện.