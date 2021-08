Dự án phi chính phủ tài trợ: Chậm triển khai vì dịch bệnh

Gần 52% là tỷ lệ sụt giảm các chương trình viện trợ, dự án và phi dự án của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Ảnh: V.Lộc

“Nếu dịch Covid-19 không tái bùng phát thì bây giờ các chuyên gia Viện Khảo cổ Ấn Độ đã đến Mỹ Sơn khảo sát tháp F1” - ông Phan Hộ, Giám đốc Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn tiếc rẻ.

Theo ông Hộ, ngày 15.7 vừa qua, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội đã gửi công hàm đến UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Quảng Nam về việc cử chuyên gia cao cấp vào Mỹ Sơn khảo sát tháp F1 trước khi lập các báo cáo chi tiết dự án trùng tu nhóm tháp này. Tuy nhiên, dịch Covid-19 đã khiến kế hoạch của Viện khảo cổ Ấn Độ phải tạm hoãn vô thời hạn.

Chương trình kiểm tra, khảo sát nhóm tháp Chăm Mỹ Sơn chỉ là một trong rất nhiều dự án do các tổ chức quốc tế, chính phủ nước ngoài đã, đang và sẽ triển khai tại Quảng Nam phải tạm dừng do tác động của dịch Covid-19.

Thống kê của Sở Ngoại vụ cho biết, trong 6 tháng đầu năm chỉ có 38 tổ chức, cá nhân, người nước ngoài, tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) hoạt động, viện trợ làm việc trên địa bàn tỉnh. Nhiều chương trình, tập huấn, hội thảo, khởi động dự án không thể triển khai do chuyên gia mắc kẹt tại những vùng giãn cách không thể đến được Quảng Nam.

Đặc biệt, không chỉ số dự án sụt giảm mạnh (giảm 8 chương trình/dự án/phi dự án so với cùng kỳ năm 2020) mà tổng giá trị viện trợ cũng sụt giảm nghiêm trọng, chỉ đạt hơn 33,1 tỷ đồng, giảm 35,9 tỷ đồng so với cùng kỳ (tương đương 52%). Một số dự án PCPNN do gặp khó khăn trong việc vận động tài chính đã dẫn đến chấm dứt hoạt động tại Việt Nam hoặc thu hẹp địa bàn hoạt động.

Chỉ tính riêng các chương trình dự án do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh theo dõi làm chủ khoản viện trợ, đã có gần 10 dự án, phi dự án bị chậm trễ hoặc tạm ngừng.

Có thể kể đến dự án Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho học sinh và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh (tổ chức Lifestart Foundation tài trợ), dự kiến trao tặng trong tháng 7 nhưng nay phải tạm dừng; dự án Hỗ trợ hệ thống xử lý nước uống cho trường học tại 2 huyện Phú Ninh và Đại Lộc (tổ chức Children Of Việt Nam tài trợ) dù đã phê duyệt tháng 7 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành... Ngoài ra, một số dự án của các tổ chức như KFHI (Hàn Quốc), NP (Thụy Sỹ)… cũng không thể tiến hành khảo sát thực tế (trước khi xem xét tài trợ).

Ông Văn Bá Sơn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, mặc dù các hoạt động viện trợ của nhiều tổ chức vẫn còn duy trì, gắn bó với Quảng Nam như Tổ chức Tầm nhìn thế giới, Habitat, VCF, COV, CHIA, FIDR… Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid -19, nhiều chương trình dự án dù đã cam kết nhưng vẫn chưa thể triển khai. Bên cạnh nguyên nhân đi lại hạn chế, thì dịch bệnh cũng khiến việc huy động kinh phí của các tổ chức gặp khó khăn dẫn đến thiếu nguồn quỹ tài trợ.

“Mong đại dịch sớm được kiểm soát, hoạt động đi lại bình thường để các chương trình dự án được diễn ra thuận lợi và đúng tiến độ, bởi đa số các tổ chức PCPNN đều đóng tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... không thể vào Quảng Nam được” - ông Sơn chia sẻ.