EVN kiểm tra công tác an toàn tại Công ty Thủy điện Sông Bung

(QNO) - Đoàn công tác Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), an toàn điện, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, an toàn đập, hồ chứa tại Công ty Thủy điện Sông Bung thuộc Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2).

Đoàn công tác EVN làm việc với Công ty Thủy điện Sông Bung. Ảnh: X.L

Ông Lê Đình Bản - Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Bung cho biết, công tác ATVSLĐ, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn được công ty chú trọng triển khai ngay từ những ngày đầu thành lập.

Hằng năm, công ty xây dựng và thực hiện đầy đủ công tác đào tạo, huấn luyện ATVSLĐ, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo đúng kế hoạch; tuân thủ các quy định của pháp luật và chỉ đạo của bộ ngành, địa phương. Do đó, đến nay công ty chưa xảy ra bất kỳ tai nạn lao động hay vụ cháy nổ nào.

Đoàn công tác kiểm tra đập dâng Nhà máy thủy điện Sông Bung 4. Ảnh: X.L

Năm 2022, công ty góp phần cắt giảm lũ cho hạ du theo Quy trình vận hành liên hồ lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và cấp nước sản xuất, sinh hoạt cho địa phương vùng hạ du; đồng thời vận hành 2 nhà máy thủy điện Sông Bung 4 và Sông Bung 2 an toàn, ổn định...

Đoàn công tác EVN đánh giá cao nỗ lực của công ty thời gian qua; đồng thời đề nghị công ty rà soát lại quy trình và thực hiện nghiêm kỷ luật vận hành; các chế độ báo cáo, công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ... được thực hiện tốt hơn và khắc phục ngay những tồn tại. Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của 2 nhà máy thủy điện, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện trong năm 2023.