Góp ý quy hoạch dự án Khu du lịch sinh thái biển Cát Vàng Chu Lai

Chiều 20.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc trực tuyến nghe báo cáo quy hoạch dự án Khu du lịch sinh thái biển Cát Vàng Chu Lai (giai đoạn 2) tại xã Tam Tiến, huyện Núi Thành. Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có ông Trần Trọng Kiên - Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh (chủ đầu tư dự án).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc trực tuyến. Ảnh: Q.T

Tại buổi làm việc, đại diện tập đoàn ARCHETYPE - đơn vị tư vấn thiết kế đã trình bày tổng quan ý tưởng quy hoạch tổng thể 1/500 của dự án. Ý tưởng thiết kế của dự án hướng đến một khu nghỉ dưỡng đẳng cấp bậc nhất trên địa bàn tỉnh dành cho gia đình.

Theo đó, dự án Khu du lịch sinh thái biển Cát Vàng Chu Lai (Sol By Melia Hoi An) có tổng diện tích 46.514m2 với mật độ xây dựng chiếm khoảng 19,1%. Dự án Sol By Melia Hoi An được quy hoạch thành 4 khu vực với 18 hợp phần. Khó khăn hiện nay được đơn vị tư vấn thiết kế chỉ ra bao gồm: chưa có trục đường chính và tồn tại nước thải, rác thải ở khu vực dân cư, nuôi trồng xung quanh.

Đại diện các sở, ngành liên quan và Ban quản lý Các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam đánh giá cao ý tưởng thiết kế tổng thể của dự án. Bên cạnh đó cũng nêu ra một số ý kiến để đơn vị đầu tư, tư vấn nghiên cứu, lưu ý gồm: tính toán giá trị khác biệt so với các khu nghỉ dưỡng cao cấp khác, chú ý hành lang bảo vệ bờ biển để chống xói lở, xem xét lại hệ số sử dụng đất, quy hoạch hài hòa để bảo tồn hoạt động sản xuất nông - ngư nghiệp tại địa phương… Ban quản lý Các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam là đơn vị thẩm định và phê duyệt quy hoạch này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu Tập đoàn Thiên Minh tiếp thu các góp ý của sở, ngành tại cuộc họp để điều chỉnh phù hợp. Đồng thời lưu ý, Sol By Melia Hoi An cập nhật quy định hành lang bảo vệ bờ biển, tăng thêm lượng cây xanh, chú ý tạo ra giá trị khác biệt của dự án.