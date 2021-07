Hội An đảm bảo hàng hóa thiết yếu khi giãn cách xã hội

(QNO) - Từ 6 giờ sáng nay 31.7, Hội An thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, riêng xã đảo Tân Hiệp thực hiện Chỉ thị 15. Theo ghi nhận, hàng hóa thiết yếu cung ứng đầy đủ cho người dân.

Có mặt tại ngã tư Hai Bà Trưng - Nguyễn Tất Thành (ngã tư trung tâm thành phố) lúc 8 giờ sáng nay, chúng tôi ghi nhận khung cảnh rất vắng vẻ. Hầu hết người dân đều ở nhà, thực hiện đảm bảo các quy định phòng dịch. Thành phố cũng đã triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm thiết lập trật tự xã hội, các khung hình phạt cũng được công bố rộng rãi và áp dụng nghiêm.

Bà Huỳnh Thị Kim Dung (phường Tân An) cho biết: “Hôm nay là ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, trừ khi có việc bứt thiết lắm tôi mới ra ngoài, còn tất cả thành viên trong gia đình đều tuân thủ ở nhà. Tại khu dân cư chúng tôi, người dân rất đồng tình và ủng hộ việc giãn cách xã hội”.

Cùng với việc thiết lập, duy trì các chốt kiểm soát tại đầu mối giao thông chính, chính quyền thành phố tập trung tuyên truyền để người dân chủ động các phương án sản xuất, chuẩn bị lương thực, thực phẩm thiết yếu đảm bảo cho nhu cầu gia đình. Các cửa hàng, chợ trên địa bàn vẫn hoạt động bình thường nhưng bắt buộc thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch.

Thành phố khuyến cáo người dân chỉ dự trữ hàng hóa, lương thực đủ 3 - 5 ngày, không tích trữ quá nhiều vì mạng lưới cung ứng sẽ được tổ chức linh hoạt thông qua phiếu đi chợ hoặc giao hàng tại các điểm quy định ở khu dân cư. Một người dân đi chợ Hội An sáng nay chia sẻ: “Thức ăn, hàng hóa tại chợ đầy đủ, không khan hiếm. Tôi chỉ mua ăn đủ dùng cho 2 - 3 bữa”.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết: “Thành phố đã thông tin đến người dân là Nhà nước cùng với các lực lượng xã hội sẽ đảm bảo nhu cầu sinh hoạt đời sống thiết yếu nhất của nhân dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt hoặc không có nguồn hàng cung ứng”.

Vận chuyển gần 10 tấn hàng hóa ra Cù Lao Chàm

Sáng nay 31.7, tàu QNa-0559 thuộc Hợp tác xã Vận tải thủy bộ và du lịch Hội An chở gần 10 tấn lương thực và nhu yếu phẩm ra Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp) phục vụ nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trên đảo.

Đảm bảo công tác phòng dịch trước khi chuyển hàng hóa lên đảo. Ảnh: MINH HẢI

Trước đó do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên UBND xã Tân Hiệp đề nghị TP.Hội An nghiêm cấm tất cả loại phương tiện và người ra đảo; đồng thời truy vết và cách ly tất cả F1 liên quan đến ca bệnh Covid-19. Qua 5 ngày, đến sáng nay TP.Hội An yêu cầu vận chuyển bảo đảm nguồn hàng thiết yếu cung ứng cho hơn 2.600 người dân và cán bộ, chiến sĩ.

Ông Nguyễn Văn Ơn - thuyền trưởng tàu QNa-0559 cho biết, thực hiện chỉ đạo của thành phố, trong thời gian giãn cách xã hội, 2 ngày tàu sẽ vận chuyển một chuyến hàng hóa thiết yếu ra đảo. (MINH HẢI)