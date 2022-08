Hơn 100 doanh nghiệp tham gia hội nghị kết nối cung cầu thương mại

(QNO) – Trong khuôn khổ Hội chợ quốc tế thương mại, du lịch và đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2022 (EWEC – Đà Nẵng 2022), sáng nay 5.8, tại TP.Đà Nẵng, Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam phối hợp với Sở Công Thương TP.Đà Nẵng tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu Quảng Nam, Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên năm 2022.

Doanh nghiệp gặp gỡ ký kết biên bản hợp tác tại hội nghị. Ảnh: K.L

Hội nghị thu hút hơn 100 đơn vị sản xuất và phân phối đến từ 27 tỉnh thành trên cả nước trưng bày, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng địa phương như An Giang, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Gia Lai, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Kon Tum, Lâm Đồng, Long An, Nam Định, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Tây Ninh, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long...

Theo ông Hường Văn Minh - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam, hội nghị là hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa thiết thực nhằm tạo cơ hội giao lưu hợp tác kinh tế, kết nối giao thương, hỗ trợ để cùng phát triển, góp phần nâng cao năng lực, thúc đẩy tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà phân phối tỉnh Quảng Nam, TP.Đà Nẵng với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đặc biệt, thông qua hội nghị cũng giúp các nhà phân phối, siêu thị đến từ Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình. Hà Nội kết nối với nhà sản xuất tiêu thụ sản phẩm.

Hội nghị là cơ hội để các doanh nghiệp sản xuất miền Trung - Tây Nguyên kết nối đối tác tiêu thụ sản phẩm. Ảnh: K.L

“Chúng tôi mong muốn sự kiện sẽ là cầu nối để các doanh nghiệp sản xuất và nhà phân phối gặp gỡ, trao đổi thông tin, tìm hiểu nhu cầu, phương thức cung ứng, tìm kiếm đối tác kinh doanh, mở rộng thị trường, tăng cơ hội hợp tác đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh tiêu thụ sản phẩm có giá trị. Góp phần tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hướng tới đẩy mạnh kết nối kênh tiêu thụ sản phẩm vùng miền một cách ổn định sau thời gian dài chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19” - ông Minh nói.

Tại hội nghị, cũng diễn ra lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp trong cả nước có nhu cầu mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm với các đối tác liên quan.