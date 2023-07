Hơn 1.000 lượt hộ dân Hội An tiếp cận vốn chính sách trong 6 tháng đầu năm

(QNO) - Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) TP.Hội An cho biết, tổng nguồn vốn trong 6 tháng đầu năm 2023 của đơn vị đạt xấp xỉ 246 tỷ đồng (tăng hơn 33,5 tỷ đồng so với đầu năm và tăng 47 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022).

Người dân Hội An được giải ngân vốn chính sách để đầu tư phát triển kinh tế. Ảnh: Q.VIỆT

Doanh số cho vay trong 6 tháng qua đạt hơn 64,6 tỷ đồng với 1.010 lượt hộ vay vốn (tăng 937 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước). Tổng dư nợ trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 237,2 tỷ đồng (tăng 25 tỷ đồng so với đầu năm, tăng hơn 41 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022).

Đều đặn ngày cố định hằng tháng, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH TP.Hội An tổ chức giao dịch ở các xã, phường trên địa bàn, nhằm đưa vốn trực tiếp đến tay hộ nghèo, chính sách để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và thực hiện an sinh xã hội.

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH TP.Hội An định kỳ tổ chức giao dịch ở xã, phường. Ảnh: Q.VIỆT

Ngày 17/7, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH TP.Hội An tổ chức giao dịch ở phường Cẩm An. Ông Đinh Dũng - Chủ tịch UBND phường Cẩm An, thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH TP.Hội An cho biết, trên địa bàn có 6 Tổ tiết kiệm và vay vốn gồm 270 hộ dân vay vốn với dư nợ gần 12 tỷ đồng. Từ vốn vay ưu đãi người dân trên địa bàn đã xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như nuôi cá trong lồng bè, đánh bắt hải sản, kinh doanh tạp hóa, làm du lịch, dịch vụ, điêu khắc gỗ bán cho du khách…

Theo ông Dũng, nhờ tổ chức tốt các phiên giao dịch lưu động, tín dụng chính sách đã phát huy hiệu quả, chất lượng tín dụng được nâng lên, tăng khả năng thu nợ, giảm nợ quá hạn. Chất lượng hoạt động ủy thác vay vốn được nâng cao; huy động tiền gửi tiết kiệm đạt kết quả khả quan.

Tín dụng chính sách giúp người dân phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Ảnh: Q.VIỆT

Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo, tín dụng chính sách trên địa bàn đảm bảo chất lượng, không phát sinh nợ quá hạn. Thời gian tới, ngân hàng chính sách đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng, quy mô nguồn vốn đến các hộ dân. Tiếp tục phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền đến người dân về vốn tín dụng ưu đãi; tìm kiếm những mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả để nhân rộng; lồng ghép nguồn vốn tín dụng chính sách với công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi.