Huyện Triệu Phong (Quảng Trị) tham quan mô hình trồng dược liệu tại Nam Trà My

(QNO) - Ngày 31.3 và 1.4, đoàn công tác huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm xây dựng các mô hình trồng và sản xuất cây dược liệu tại Nam Trà My.

Huyện Nam Trà My và Triệu Phong trao đổi về phát triển cây dược liệu. Ảnh: VĂN THỌ

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo hai huyện thông tin tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của mỗi địa phương. Về phía Nam Trà My, địa phương đang tập trung đẩy mạnh phát triển cây sâm Ngọc Linh cùng các loại cây dược liệu khác như quế Trà My, sâm quy, giảo cổ lam… và bước đầu đem lại hiệu quả khá tốt.

Bày tỏ ấn tượng trước kết quả đạt được của Nam Trà My trên các lĩnh vực, lãnh đạo huyện Triệu Phong mong muốn chuyến công tác lần này được học tập kinh nghiệm xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp, trong đó có cây dược liệu. Và quan trọng nhất là mô hình trồng, phát triển cây quế - loại cây được huyện Triệu Phong xác định trồng nhiều trong thời gian tới.