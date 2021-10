Khôi phục cấp điện cho hơn 125 nghìn khách hàng bị ảnh hưởng do mưa lũ

(QNO) - Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã khôi phục cấp điện cho 125.040/125.953 khách hàng bị ảnh hưởng do mưa lũ.

PC Quảng Nam khẩn trương xử lý sự cố lưới điện do mưa lũ. Ảnh: VĂN TRÍ

Ông Võ Anh Hùng - Phó Giám đốc PC Quảng Nam cho biết, ngày 16 và 17.10, mưa lũ lớn và sạt lở đất gây mất điện 125.953 hộ sử dụng điện với 1.201 trạm biến áp, chiếm 28% số khách hàng sử dụng điện do PC Quảng Nam quản lý. Tình trạng mất điện xảy ra chủ yếu trên địa bàn các huyện miền núi cao Tây Giang, Đông Giang, Nam Trà My và Bắc Trà My. Ước tổng thiệt hại khoảng 240 triệu đồng.

Thực hiện phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”, Điện lực Trà My, Điện lực Đông Giang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, vật tư tập trung khắc phục nhanh hậu quả.

Tính đến 16 giờ chiều 18.10, PC Quảng Nam đã khôi phục cấp điện 125.040 khách hàng, chiếm 99,3% số khách hàng bị mất điện. Trong đó, tất cả hộ gia đình bị mất điện ở Nam Trà My, Bắc Trà My và Đông Giang đã được khôi phục cấp điện. Ngoài ra, nhánh rẽ An An Hòa xuất tuyến 477/Tam Anh (Núi Thành) thuộc tài sản khách hàng (có 8 trạm biến áp) bị mất điện do cây ngã đổ vào đường dây, chủ tài sản đã xử lý khôi phục cấp điện.

Hiện còn 3 xã và 1 thôn ở Tây Giang bị mất điện, gồm xã A Xan, Ga Ry, Ch’Ơm và thôn Tà Ri (xã Lăng) với 913 hộ. Hiện nay các địa bàn này bị sạt lở, giao thông chia cắt, PC Quảng Nam nỗ lực xử lý cấp điện lại cho đồng bào ngay sau khi tiếp cận được hiện trường.