Khuyến cáo sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm mùa nắng nóng

(QNO) - Nắng nóng gay gắt từ giữa tháng 6 trở lại đây làm tiêu thụ điện của toàn quốc tăng rất mạnh. Theo dự báo, công suất sử dụng điện cực đại mùa hè năm nay tại Quảng Nam có thể lên 451,1MW, tăng trưởng từ 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhân viên điện lực xử lý sự cố điện. Ảnh: T.L

Nắng nóng kéo dài làm mức tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao, phần lớn do sử dụng nhiều thiết bị làm mát như điều hòa nhiệt độ. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm. Ngay việc sử dụng điện trong sinh hoạt thì nguy cơ quá tải, sự cố, nhảy aptomat, thậm chí nguy cơ gây cháy nổ cũng sẽ tăng cao so với bình thường.

Để hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố cục bộ trên lưới điện, Công ty Điện lực Quảng Nam khuyến cáo người dân, cơ quan công sở và nơi sản xuất chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt vào giờ cao điểm trưa và tối, cụ thể buổi trưa từ 11 giờ 30 đến 14 giờ 30, buổi tối từ 20 đến 22 giờ. Chú ý sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ (đặt ở mức 26 - 27 độ trở lên, sử dụng kết hợp với quạt) và không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn.

Đối với tủ lạnh, khách hàng nên chọn tủ lạnh có kích thước phù hợp với số người sử dụng; đặt tủ lạnh ở nơi thoáng mát, xa nguồn nhiệt; đặt nhiệt độ ở mức đủ cần cho loại thực phẩm, không cần mức lạnh nhất; thường xuyên kiểm tra tủ đảm bảo tủ được kín, tránh thất thoát nhiệt lạnh.

Đối với máy giặt nên đặt nơi khô và thoáng, chọn chế độ giặt phù hợp với chất liệu vải, khối lượng đồ giặt phù hợp với công suất của máy, nếu giặt ít quần áo nên chọn lại mức nước cho phù hợp lượng đồ giặt.

Ngoài ra, để khách hàng sử dụng điện có thể chủ động quản lý lượng điện năng tiêu thụ của các thiết bị điện trong gia đình, có thể sử dụng tính năng ước tính điện năng tiêu thụ của thiết bị tại trang web: https://uoctinhdiennang.evn.com.vn.

Nếu khách hàng tại miền Trung - Tây Nguyên có nhu cầu tìm hiểu kỹ hơn về các cách sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, có thể liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) qua số điện thoại 19001909 (phục vụ 24/7) để được tư vấn và giải đáp.