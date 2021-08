Kiên quyết cưỡng chế trường hợp chây ì để đảm bảo tiến độ thi công dự án trên địa bàn Tam Kỳ

Sáng qua 24.8, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ - Trần Nam Hưng; Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ - Bùi Ngọc Ảnh có buổi đi kiểm tra công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố như: khu dân cư phía tây đường An Hà - Quảng Phú, dự án nâng cấp vỉa hè đường Lê Thánh Tông (phường An Phú), khu dân cư Tây Bắc - Thanh Hóa, khu dân cư tái định cư khối phố 4 An Sơn (phường An Sơn), quốc lộ 40B đoạn qua phường Trường Xuân…

Lãnh đạo thành phố kiểm tra tại dự án khu dân cư tái định cư khối phố 4, phường An Sơn.

Qua kiểm tra thực địa, lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án; các địa phương phối hợp Ban Dân vận Thành ủy tích cực vào cuộc vận động người dân vùng dự án chấp hành chủ trương chung của thành phố để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phải được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, vận dụng linh hoạt các chính sách tái định cư cho người dân. Riêng đối với những trường hợp chây ì, không chấp hành thì kiên quyết tiến hành cưỡng chế để đảm bảo tiến độ thi công dự án.