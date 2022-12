Kinh tế Hiệp Đức giữ đà tăng trưởng

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam trong cuộc gặp ngày cuối năm, ông Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức nói, năm 2022 dù đối diện với nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh và thiên tai nhưng mọi mặt đời sống xã hội của địa phương vẫn chuyển biến tích cực. Đáng chú ý, kinh tế giữ đà tăng trưởng khá, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Chuyển biến nhiều mặt

- Sự chuyển biến tích cực như ông vừa chia sẻ, đến từ đâu, thưa ông?

- Ông Nguyễn Văn Nam: Đối với sản xuất nông - lâm nghiệp, huyện tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy về cơ cấu lại ngành nông nghiệp và các đề án của HĐND, UBND huyện.

Mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nhưng năm nay tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện vẫn đạt hơn 14.786 tấn, tăng 6,51% so với mục tiêu đề ra và tăng 8,21% so với năm 2021.

Sau khi khống chế được các loại dịch bệnh nguy hiểm, huyện tích cực hỗ trợ người chăn nuôi khôi phục và phát triển đàn gia súc, gia cầm.

Hiện nay, trên địa bàn Hiệp Đức có 11.217 con heo, 9.183 con bò (bò lai chiếm 92,8%), 1.958 con trâu và 134.693 con gia cầm. Về lâm nghiệp, năm 2022 Hiệp Đức trồng mới 866ha rừng gỗ lớn và cấp chứng chỉ rừng FSC đối với hơn 2.312ha (tăng 92,74% so với kế hoạch).

Đồng thời hướng dẫn nông dân duy trì tốt công tác quản lý, chăm sóc và khai thác mủ đối với hơn 818ha cao su tiểu điền. Qua thống kê, năm nay giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản của huyện đạt 534,05 tỷ đồng, tăng 1,89% so với năm ngoái.

Nhờ nỗ lực thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, chú trọng công tác đào tạo nghề và hỗ trợ khôi phục, phát triển nhiều ngành nghề nông thôn nên thời gian qua lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Hiệp Đức phát triển khá mạnh. Năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng của huyện đạt 718,2 tỷ đồng, tăng 34,2% so với năm 2021.

Riêng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt gần 392,4 tỷ đồng, tăng 55,2% so với năm trước. Trong khi đó, lĩnh vực thương mại - dịch vụ cũng chuyển biến tích cực. Năm nay, giá trị của ngành này đạt 602,7 tỷ đồng, tăng 14% so với năm ngoái.

- Ông có thể nói thêm về kết quả xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP?

- Ông Nguyễn Văn Nam: Trừ thị trấn Tân Bình, Hiệp Đức có 10 xã tham gia xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2022, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn của một xã trên toàn huyện là 16,2 tiêu chí (theo tiêu chí cũ). Tính tới thời điểm này, Hiệp Đức đã có 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là Bình Lâm, Quế Thọ, Hiệp Hòa, Hiệp Thuận, Bình Sơn.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng hơn 4 năm qua Hiệp Đức vẫn thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP. Từ năm 2018 đến nay, toàn huyện đã có 12 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Đồng bộ giải pháp

- Từ kết quả đạt được cũng như hạn chế đã nhìn nhận của năm 2022, Hiệp Đức đặt ra những mục tiêu lớn nào cho năm 2023, thưa ông?

Năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hiệp Đức (tính đến ngày 30/11) đạt 655,284 tỷ đồng, tăng 61,1% so với dự toán tỉnh giao và tăng 59,1% so với nghị quyết HĐND huyện đề ra. Trong đó, thu phát sinh kinh tế đạt hơn 83,1 tỷ đồng, tăng 35% so với dự toán tỉnh giao, tăng 25% so với nghị quyết HĐND huyện đề ra và tăng 55,4% so với năm trước.