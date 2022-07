Kinh tế Hội An phục hồi

Đúng như dự báo, khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát cũng là thời điểm kinh tế các đô thị dựa phần lớn vào du lịch như Hội An phục hồi mạnh mẽ.

Khách nội địa đến Hội An tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh: Q.T

Khởi sắc

Sau hai năm liên tiếp “hụt hơi” trong công tác thu ngân sách do tác động của dịch Covid-19, 6 tháng đầu năm 2022 thu ngân sách của TP.Hội An tăng trưởng ấn tượng khi tổng thu ước đạt hơn 1.411 tỷ đồng. Con số này xấp xỉ dự toán giao cả năm là 1.426 tỷ đồng, tín hiệu tích cực là thu phát sinh từ kinh tế tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021.

Kinh tế đô thị có nhiều khởi sắc khi tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng cao so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh dần khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Khoảng 90% đơn vị kinh doanh lưu trú mở cửa hoạt động trở lại, 60% lao động du lịch quay lại làm việc. Số hộ kinh doanh cá thể thành lập mới gần đây tăng cao (từ 1.4 đến 24.6.2022 đã có 421 hộ kinh doanh mới đăng ký).

Ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Hội An cho hay, dù còn nhiều khó khăn nhưng với việc tổ chức thành công chuỗi sự kiện chào mừng Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 đã tạo dấu ấn lớn trong cộng đồng và du khách, tạo đà cho quá trình phục hồi toàn diện của du lịch địa phương.

Sáu tháng đầu năm 2022, Hội An đón 487 nghìn lượt khách, trong đó tổng lượt khách tham quan các điểm đến đạt hơn 325 nghìn lượt. Tổng lượt khách lưu trú đạt khoảng 245 nghìn lượt. Doanh thu du lịch ước đạt khoảng 210 tỷ đồng. Doanh thu từ vé tham quan đạt hơn 6,5 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, Hội An đã họp thông qua lần 1 ý tưởng quy hoạch chung của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình tỉnh Quy hoạch sử dụng đất TP.Hội An thời kỳ 2021 - 2030.

Địa phương cũng tiếp tục thực hiện các thủ tục để trình phê duyệt hồ sơ quy hoạch phân khu Cù Lao Chàm, chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn chỉnh ý tưởng quy hoạch phân khu 1/2000 làng nghề văn hóa - sinh thái - du lịch Cẩm Kim, hoàn chỉnh hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000 đa chức năng và đang trình HĐND thành phố thống nhất quy hoạch làng mộc Kim Bồng.

Tăng đầu tư công

Chung thực trạng như nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nửa đầu năm 2022 của Hội An chỉ đạt 12% kế hoạch vốn (khoảng 80 tỷ đồng). Năm 2022, Hội An cho lập hồ sơ đầu tư mới 42 công trình. Tuy nhiên đến hết tháng 6, chỉ mới khởi công xây dựng được 1 công trình. Các công trình còn lại đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để triển khai thi công trong năm nay.

Khách quốc tế trở lại Hội An sau thời gian dài vắng bóng vì đại dịch Covid-19. Ảnh: Q.T

Nguyên nhân được địa phương đưa ra để lý giải tình trạng này là các dự án mới đã được phê duyệt đều phải điều chỉnh thiết kế dự toán do thay đổi đơn giá định mức. Nhiều dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư từ những năm 2019, 2020 nhưng chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu hoặc tổ chức lựa chọn nhà thầu hoàn thành nhưng chưa triển khai thi công xây dựng, phải điều chỉnh dự toán theo thông tư hướng dẫn của Nghị định số 10 của Chính phủ cũng như các quyết định của Sở Xây dựng và cập nhật lại giá vật liệu mới, tuy nhiên việc hướng dẫn điều chỉnh chưa cụ thể nên còn lúng túng trong việc cập nhật, điều chỉnh dự toán và giá các gói thầu, dẫn đến chậm được thẩm định, phê duyệt.

Theo lãnh đạo UBND TP.Hội An, thành phố sẽ tập trung thanh quyết toán dứt điểm các công trình, hạng mục công trình đã thi công xong và ưu tiên bố trí vốn để trả nợ nhà thầu. Các chủ đầu tư, đơn vị được phân công trực tiếp thực hiện dự án có trách nhiệm rà soát số dư tạm ứng của từng công trình, dự án, khẩn trương tập hợp hồ sơ thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước thành phố để thanh toán tạm ứng.

Dù còn gặp khó khăn trong công tác giải ngân đầu tư công nhưng căn cứ khả năng khai thác các nguồn thu ngân sách nửa cuối năm 2022, Hội An xem xét điều chỉnh tăng kế hoạch vốn đầu tư công cho năm nay thêm hơn 209 tỷ đồng so với kế hoạch, đưa tổng mức đầu tư công kế hoạch năm 2022 sau điều chỉnh vào khoảng 894 tỷ đồng.

UBND TP.Hội An cũng đã trình HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 5 bổ sung danh mục đầu tư công 6 tháng cuối năm 2022 với 6 công trình như: khớp nối hạ tầng giao thông phường Cẩm Nam, Đề án cải tiến phương thức bán vé tham quan khu phố cổ Hội An bằng hình thức vé tham quan số hóa, bảo tồn con đường hương liệu thổ sản Hội An…

Dự kiến bố trí vốn kế hoạch năm 2022 là 25 tỷ đồng, sử dụng nguồn dự phòng xây dựng cơ bản chưa phân bổ kế hoạch năm 2022 để bố trí vốn cho các công trình trên.