Kinh tế Hội An phục hồi

Dù chưa thể quay lại mức phát triển như năm 2019 nhưng kinh tế Hội An đã có bước phát triển tích cực trong năm nay. Đây là bước đệm quan trọng để đô thị di sản này phục hồi trong giai đoạn tiếp theo.

Lượng khách quốc tế đến Hội An năm 2022 còn khá khiêm tốn khiến doanh nghiệp du lịch địa phương gặp nhiều khó khăn trong phục hồi và phát triển.Ảnh: Q.T

Tín hiệu tích cực

Tổng giá trị sản xuất năm 2022 của TP.Hội An ước đạt 4.661 tỷ đồng, một con số khá tốt nhưng cũng mới chỉ bằng 40% so với năm 2019. Tổng thu ngân sách ước đạt 2.475 tỷ đồng (dự toán HĐND thành phố giao 1.916 tỷ đồng).

Tín hiệu tích cực là thu phát sinh từ kinh tế đạt 648 tỷ đồng (tăng 168% so với cùng kỳ). Trong đó, thu từ công nghiệp ngoài quốc doanh đạt khoảng 240 tỷ đồng, cho thấy “sức khỏe” của nhóm doanh nghiệp, hộ cá thể này đã phần nào hồi phục.

Riêng với kinh tế du lịch, giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 2.157 tỷ đồng (vượt 30,4% so với kế hoạch). Tổng lượng khách mua vé tham quan ước đạt hơn 1,2 triệu lượt (bằng khoảng 26% so với năm 2019). Tổng doanh thu toàn ngành du lịch ước đạt 712 tỷ đồng.

Việc đăng cai hầu hết sự kiện thuộc Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 cũng là cơ hội tốt để Hội An tranh thủ thêm nguồn lực, nguồn khách để phục hồi.

Ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Hội An nói: “Trong tiến trình phục hồi và khởi sắc chung, hậu quả của đại dịch COVID-19 chưa thể khắc phục hoàn toàn, cộng thêm diễn biến phức tạp của tình hình thế giới cũng như thiên tai đã tạo trở lực với kinh tế thành phố. Vẫn có một số doanh nghiệp có bề dày kinh doanh ở Hội An gặp rất nhiều khó khăn, có doanh nghiệp phải chuyển nhượng dự án do hiệu quả kinh doanh thấp”.

Tăng “sức đề kháng” cho nền kinh tế

Trong năm 2022, cơ quan chức năng đã hoàn thành nội dung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 để trình HĐND thành phố cho ý kiến trước khi tỉnh phê duyệt.

Hội An hoàn thành nội dung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 sẽ tạo điều kiện thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho cá nhân, tổ chức. Ảnh: Q.T

Đây là nội dung có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở pháp lý để chính quyền thành phố thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Việc quản lý hiệu quả, sử dụng hợp lý nguồn lực đất đai là yếu tố then chốt để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Hội An trở thành thành phố văn hóa - sinh thái - du lịch.

Với dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 khoảng 1.829 tỷ đồng, tăng so với dự toán tỉnh giao 415,5 tỷ đồng (trong đó được điều tiết tăng hơn 407 tỷ đồng), Hội An sẽ tăng chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn tiền sử dụng đất và tiền chuyển nguồn năm trước sang cũng như tăng chi từ nguồn tăng thu để tạo thêm nguồn lực thúc đẩy kinh tế địa phương phục hồi.

Trong năm 2023, Hội An sẽ trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có nghị quyết và xây dựng kế hoạch để thực hiện hiệu quả nghị quyết về xây dựng và phát triển Hội An, thành phố văn hóa - sinh thái - du lịch đến năm 2030; xây dựng và trình phê duyệt đề án bảo tồn, phát huy giá trị di sản Đô thị cổ Hội An theo chỉ đạo của tỉnh; hoàn thành, trình phê duyệt các đồ án và dự án quy hoạch; tổ chức đấu giá quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước để tạo nguồn thu cho ngân sách…

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, trong năm 2023 thành phố sẽ tập trung triển khai đề án phát triển du lịch Hội An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Xúc tiến lập hồ sơ đề nghị công nhận Cù Lao Chàm là khu du lịch quốc gia. Hội An sẽ đưa vào vận hành thử nghiệm đề án cải tiến phương thức bán vé tham quan khu phố cổ bằng hình thức bổ sung kênh bán vé trực tuyến, mở rộng không gian phố đi bộ đường Phan Châu Trinh và triển khai phương án khai thác điểm dừng chân số 8 đường Hoàng Diệu...