Kinh tế thành phố Tam Kỳ phục hồi và phát triển khá

(QNO) - Sáng nay 26.7, HĐND TP.Tam Kỳ khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức kỳ họp thứ năm. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đến dự.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường dự kỳ họp thứ năm HĐND Tam Kỳ. Ảnh: X.P

Theo ông Trần Nam Hưng - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tam Kỳ, trong 6 tháng qua, HĐND thành phố tổ chức 2 kỳ họp đột xuất xem xét, ban hành nghị quyết về phát triển giáo dục, du lịch, nông nghiệp; bầu cử Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

"Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND thành phố đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm; bổ sung nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Đồng thời, xem xét các báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 và một số nội dung khác" - ông Hưng nói.

Theo đánh giá của UBND TP.Tam Kỳ, 6 tháng đầu năm 2022, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố đạt được những kết quả tốt. Kinh tế phục hồi và phát triển khá; một số khoản thu ngân sách cơ bản đạt tiến độ. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng có những chuyển biến tích cực.

Quang cảnh kỳ họp thứ năm HĐND TP.Tam Kỳ. Ảnh: X.P

Giá trị công nghiệp tiểu thủ công nghiệp 4.551 tỷ đồng, đạt hơn 52% kế hoạch và tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2021; ngành thương mại dịch vụ 10.726 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch và tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm 2021.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn gần 950 tỷ đồng, đạt hơn 47% so với dự toán tỉnh và hơn 46% dự toán HĐND thành phố giao. Trong đó, nguồn thu do thành phố quản lý 313 tỷ đồng, đạt 49% dự toán HĐND thành phố và tăng 18% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như việc triển khai các quy hoạch còn chậm, thu ngân sách chậm tiến độ so với kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng chưa đạt yêu cầu, hồ sơ trễ hẹn ở lĩnh vực đất đai còn nhiều...