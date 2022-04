Kinh tế Việt Nam lấy lại đà hồi phục ổn định

(QNO) - Nhiều trang báo quốc tế ấn tượng với đà khởi sắc của nền kinh tế Việt Nam trong quý đầu năm 2022 khi tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 5,03% so với cùng kỳ năm trước.

Một xưởng sản xuất ô tô tại Việt Nam. Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters (Anh) có bài viết, dù còn nhiều khó khăn, tăng trưởng GDP quý 1.2022 của Việt Nam - một trung tâm sản xuất khu vực Đông Nam Á - đạt hơn 5% khi mở cửa trở lại nhiều bộ phận của nền kinh tế, phục hồi các hoạt động sản xuất từ cuối năm ngoái.

Khu vực sản xuất và xây dựng tăng 6,38% so với cùng kỳ năm 2021, trong khi dịch vụ tăng 4,58% và nông nghiệp tăng 2,45%.

Xuất khẩu trong quý đầu tiên tăng 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 88,58 tỷ USD, trong khi nhập khẩu tăng 15,9% lên 87,77 tỷ USD. Các mặt hàng xuất khẩu lớn nhất bao gồm điện tử, may mặc và giày dép.

Reuters cho biết, Capital Economics (công ty tư vấn nghiên cứu kinh tế độc lập có trụ sở tại Anh) dự kiến ​​sự phục hồi của Việt Nam tiếp tục trong những tháng tới. Tuy nhiên, thách thức còn ở phía trước từ giá dầu ở mức cao, nguy cơ gián đoạn các chuỗi cung ứng trên thế giới…

Tạp chí kinh doanh Bloomberg (Mỹ) có bài viết chạy tít: “Tăng trưởng GDP Việt Nam nhờ vào vắc xin và sản xuất”.

Bloomberg trích dẫn nhận định của ông Khoon Goh - người đứng đầu Bộ phận nghiên cứu về châu Á của Tập đoàn Ngân hàng Australia & New Zealand tại Singapore: “Nền kinh tế Việt Nam bị gián đoạn nghiêm trọng vào năm ngoái bởi đại dịch, nhưng bắt đầu bình thường trở lại với tăng trưởng sẽ tăng tốc nhanh hơn kể từ quý 2”.

Vào tháng 1.2022, Quốc hội Việt Nam thông qua gói kích cầu trị giá khoảng 347 nghìn tỷ đồng (15,2 tỷ USD) để đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn do Covid-19 và đưa tăng trưởng trở lại 6 - 6,5% trong năm nay.

Tờ Nikkei Asia (Nhật Bản) viết, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong quý 1.2022 đạt 88,58 tỷ USD. Các doanh nghiệp toàn cầu vẫn tiếp tục chuyển hoạt động sản xuất sang quốc gia Đông Nam Á từ Trung Quốc.



Khách du lịch tại phố cổ Hội An. Ảnh: Alamy

Doanh số bán lẻ của Việt Nam, bao gồm cả doanh thu dịch vụ, tăng 4,4% trong 3 tháng đầu năm so với cùng thời điểm năm 2021. Điều đó đánh dấu sự phục hồi đáng kể từ mức giảm 33,7% so với cùng kỳ vào tháng 8.2021 trong bối cảnh thắt chặt các hạn chế do đại dịch.

Ngày 15.3 vừa qua, Việt Nam quyết định mở cửa đất nước cho khách du lịch nước ngoài, điều này được cho là sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng.

Theo trang tin của Ngân hàng HSBC, dù tăng trưởng năm 2021 của Việt Nam thấp nhất trong 30 năm, nhưng bắt đầu năm 2022 trên một bước đi vững chắc. Thông điệp khá rõ ràng: Việt Nam đang trên đà phục hồi ổn định, vững chắc.

Lĩnh vực sản xuất của Việt Nam vẫn là động lực chính cho tăng trưởng trong quý 1.2022.

Điểm sáng năm 2022 của Việt Nam là mở cửa lại biên giới, chắc chắn sẽ thúc đẩy doanh thu ngành du lịch, kể cả gia tăng nhu cầu du lịch trong nước và quốc tế khi Việt Nam kiên định với chiến lược “chung sống với vi rút”.

Việt Nam không tăng cường các hạn chế liên quan đến Covid-19 ở mức độ như năm ngoái. Một phần của sự tự tin là nhờ vào tiến độ tiêm chủng đang được đẩy nhanh: 80% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ vắc xin ngừa Covid-19 (2 mũi cơ bản), tỷ lệ người tiêm mũi tăng cường đạt khoảng 50%.