Ký kết đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng ở Bắc Trà My

(QNO) - Công an huyện Bắc Trà My và Agribank chi nhánh Bắc Trà My vừa ký kết quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong hoạt động tín dụng.

Công an huyện Bắc Trà My và Agribank chi nhánh Bắc Trà My ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: TÚ VÂN

Các bên thống nhất ký kết và ban hành quy chế phối hợp với 15 nội dung cơ bản. Trong đó, tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật nhà nước; đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng tại địa phương; có giải pháp cụ thể trong công tác phòng chống tội phạm liên quan đến an ninh tài chính, tiền tệ; đẩy lùi nạn tín dụng đen...

Hai đơn vị cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin về các chính sách cho vay, đối tượng vay, thủ tục vay để người dân tiếp cận được các nguồn vốn vay theo quy định.