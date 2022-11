Mua hàng lấy hóa đơn... trúng thưởng

Sáng 15/11, Cục Thuế Quảng Nam chính thức trao số tiền 155 triệu đồng cho 35 người mua hàng hóa, dịch vụ (quý II và III/2022) trúng thưởng thông qua chương trình lựa chọn “hóa đơn may mắn” đợt I.

Trao thưởng cho người may mắn trúng thưởng theo chương trình “hóa đơn may mắn” sáng ngày 15/11/2022. Ảnh: T.D

May mắn “bất ngờ”

Ngày 25/10/2022, có 38 hóa đơn điện tử mua hàng hóa, dịch vụ trong số 588.442 hóa đơn được xuất ra trong quý II và III/2022 tại Quảng Nam đã may mắn trúng thưởng theo chương trình “hóa đơn may mắn” đợt I (thông qua lựa chọn ngẫu nhiên qua một phần mềm của Tổng cục Thuế) do Cục Thuế Quảng Nam mở.

Cuộc lựa chọn này đã diễn ra trước sự giám sát của một Hội đồng giám sát và tổ giúp việc (9 người) được UBND tỉnh ra quyết định thành lập (ngày 4/10/2022) và hàng trăm doanh nghiệp, người mua hàng tham dự.

Tổng số tiền thưởng 155 triệu đồng trao vào sáng qua 15/11 tại Cục Thuế cho 35 cá nhân với 37 “hóa đơn may mắn” (thay vì 37 cá nhân với 38 hóa đơn bởi có 2 người trúng 2 giải và 1 người sai khác mã số thuế đã bị loại bỏ so với kết quả lựa chọn ngày 25/10/2022).

Số tiền thưởng không lớn (giải Nhất 20 triệu đồng, giải Nhì 10 triệu đồng, giải Ba 5 triệu đồng và giải Khuyến khích 500 nghìn đồng), nhưng cũng đã mang chút niềm vui đến cho những người trúng thưởng.

Bà Đoàn Thị Nga (thôn Hà My Đông B, phường Điện Dương, Điện Bàn) - một trong 2 người may mắn trúng giải nhất nói đã “bất ngờ” khi được nhận giải. Việc lấy hóa đơn có mã cơ quan thuế không phải để mong trúng thưởng mà còn tạo lập thói quen “văn minh tiêu dùng” cho người bán, mua, tránh gian lận.

Bà La Thị Ngọc Nghĩa – Giám đốc Công ty Ngọc Nghĩa ở Khu công nghiệp Trường Xuân (Tam Kỳ) - doanh nghiệp có nhiều hóa đơn mua hàng trúng thưởng đợt này, cho biết đã sử dụng hóa đơn điện tử từ 6 năm nay, xác lập thói quen bán bất cứ hàng gì đều xuất hóa đơn cho người mua để họ có cơ hội may mắn.

“Người mua nhận được thưởng, doanh nghiệp cũng thơm lây. Hy vọng sẽ ngày có thêm nhiều khách hàng” - bà Nghĩa nói.

Mua hàng hóa hay dịch vụ, người mua buộc người bán phải xuất hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế để có cơ hội trúng thưởng và góp phần chống gian lận thuế. Ảnh: T.D

Ngày 21/4/2022, Chính phủ bấm nút chính thức áp dụng việc sử dụng hóa đơn điện tử cho toàn bộ người nộp thuế kể từ ngày 1/7/2022, Cục Thuế Quảng Nam đã chuẩn hóa dữ liệu trên các ứng dụng của ngành, rà soát, phân tích để đến cuối tháng 10/2022, toàn tỉnh có 10.265 người nộp thuế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (8.485 doanh nghiệp, tổ chức và 1.780 hộ kinh doanh cá thể kê khai thuế).

Hàng quý, Cục Thuế sẽ lựa chọn, xác định các hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế phát sinh trong quý, đầy đủ thông tin định danh người mua (mã số thuế/căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu), thông qua sử dụng phần mềm lựa chọn “hóa đơn may mắn” của Tổng cục Thuế để trao thưởng cho người mua.

Hướng đến tiêu dùng văn minh

Ông Lương Đình Đường - Phó Cục trưởng Cục Thuế cho hay ngành thuế đang tích cực triển khai chương trình “hóa đơn may mắn”, góp phần bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng.

Chương trình này cũng là một trong những bước chuyển quan trọng trong công tác quản lý thuế. Hy vọng người tiêu dùng tiếp tục tham gia, buộc người bán cung cấp hóa đơn để có cơ hội may mắn trúng thưởng và góp sức cùng ngành thuế trong cuộc chống gian lận thuế.

Theo Cục Thuế, khi mua hàng hóa, dịch vụ người mua cần cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin định danh để người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cập nhật vào hóa đơn. Thông tin mã số thuế gắn với họ và tên người mua chính xác là tiêu chí quan trọng để xác định hóa đơn trúng thưởng hợp lệ, làm căn cứ trả thưởng.

Người mua cần kiểm tra các thông tin trên hóa đơn nhận được từ người bán là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Cung cấp thư điện tử (nếu có) để người bán truyền dữ liệu hóa đơn điện tử.

Nếu gặp khó khăn trong việc lấy hóa đơn, người bán từ chối cung cấp hóa đơn cho người mua hàng thì người tiêu dùng có thể phản ánh thông tin qua số điện thoại đường dây nóng của cơ quan thuế để được hỗ trợ kịp thời.

Ảnh: T.D

Không phải đích đến của “hóa đơn may mắn” là sẽ có thêm nhiều người trúng thưởng hay người bán sẽ có thêm cơ hội quảng bá, giới thiệu hình ảnh, thu hút nhiều khách hàng, tăng doanh thu thông qua việc nhiều người mua hàng, dịch vụ trúng giải thưởng.

Ý nghĩa của việc lấy hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế là người mua hàng sẽ được pháp luật bảo vệ trong giao dịch thương mại như bảo hành sản phẩm, dịch vụ hậu mãi, tranh chấp hay khiếu kiện về chất lượng hàng hóa.

Khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ sẽ tạo lập theo quen “tiêu dùng văn minh”. Mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Sự cẩn trọng hay thói quen của người mua sẽ thúc đẩy người bán hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế, chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế.

Không ai khác, chính người tiêu dùng khi lấy hóa đơn mua hàng, quyết định rất lớn trong việc góp phần nâng cao công tác hiện đại hóa, số hóa quản lý thuế của ngành thuế, góp sức cùng ngành thuế quản lý doanh thu kinh doanh, chống gian lận thuế, tránh thất thu ngân sách nhà nước, xây dựng một môi trường kinh doanh ngày càng công bằng, văn minh hơn.