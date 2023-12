Năm 2023 Quảng Nam trồng mới hơn 600ha cây dược liệu

Nam Trà My cần tập trung phát triển, mở rộng diện tích trồng cây dược liệu dưới tán rừng

ALĂNG NGƯỚC | 16/06/2023 - 19:28

(QNO) - Chiều nay 16/6, đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND huyện Nam Trà My để nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh, Nguyễn Công Thanh và lãnh đạo các sở ngành cùng dự.