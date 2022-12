Nam Giang thu ngân sách đạt hơn 229% dự toán

Theo báo cáo của UBND huyện Nam Giang, thu ngân sách trên địa bàn năm nay tiếp tục đạt những kết quả nổi bật, tổng thu nội địa đạt 526 tỷ đồng, đạt 229,46% dự toán.

Trong năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Nam giang cơ bản ổn định, toàn huyện thực hiện đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Sản xuất nông, lâm nghiệp có những chuyển biến tích cực; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng; văn hóa - xã hội được quan tâm; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới và chủ quyền quốc gia được giữ vững...