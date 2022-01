Ngân hàng CSXH Quảng Nam được Chủ tịch nước khen tặng Huân chương Lao động hạng Nhất

(QNO) - Chiều nay 24.1, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Quảng Nam tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Hiện tại, tổng số cán bộ và người lao động tại Ngân hàng CSXH Quảng Nam là 233 người, trong đó, cán bộ nữ là 120 người (51,5%), cán bộ trong chỉ tiêu biên chế làm công tác chuyên môn nghiệp vụ là 195 người. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, cơ cấu hợp lý, nhằm chủ động trong việc bố trí, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ.

Bà Trần Thị Minh - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Quảng Nam cho biết, năm 2021, Ngân hàng CSXH Quảng Nam được Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam tặng giấy khen cho 7 tập thể, 64 cá nhân; công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 30 cá nhân; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng bằng khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân, công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành ngân hàng cho 2 cá nhân; đặc biệt, Chủ tịch nước khen tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Ngân hàng CSXH Quảng Nam.

Công đoàn Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam bàn giao nhà Nghĩa tình cho hộ gia đình cựu chiến binh Nguyễn Hoàng (xã Trà Tập, Nam Trà My). Ảnh: Q.VIỆT

Ông Huỳnh Văn Hồ - Phó Chủ tịch phụ trách công đoàn Ngân hàng CSXH Quảng Nam cho biết, trong năm 2021, công đoàn của đơn vị tiếp tục phối hợp với ngành chuyên môn tuyên truyền vận động cán bộ, viên chức, người lao động tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn với tổng số tiền thực hiện là gần 1,4 tỷ đồng. Nổi bật là hỗ trợ, giúp đỡ xã kết nghĩa Trà Vân huyện Nam Trà My; hỗ trợ 1 "Nhà nghĩa tình" cho 1 hội viên Hội Cựu chiến binh tại huyện Nam Trà My; tặng 1 nhà "Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo tại huyện Nam Giang; hỗ trợ xây dựng 1 công trình cầu dân sinh tại huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Cùng với đó, tổ chức thăm hỏi, tặng quà tại 22 chốt kiểm soát dịch Covid-19, 9 khu cách ly, 2 bệnh viện, 230 em học sinh huyện Nam Trà My đang điều trị Covid-19; nhận đỡ đầu cho 14 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức 500 nghìn đồng/tháng/em...

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Ngân hàng Chính sách năm 2022, ông Lê Hùng Lam - Giám đốc ngân hàng cho biết đơn vị sẽ phấn đấu hơn 97% cán bộ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên; triển khai thực hiện tốt các đề tài nghiên cứu khoa học, phấn đấu hơn 30% cán bộ có sáng kiến, cải tiến, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mang lại hiệu quả và được Hội đồng khoa học Ngân hàng CSXH công nhận. Ngân hàng CSXH Quảng Nam phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ tín dụng 8-10%, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và đối tượng chính sách; tiếp tục giữ vững và duy trì chất lượng tín dụng ổn định, bền vững, duy trì tỷ lệ nợ quá hạn mức ≤ 0,05%; 100% phòng giao dịch cấp huyện có chất lượng hoạt động tín dụng đạt loại tốt...