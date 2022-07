Nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội Núi Thành tăng hơn 63,8 tỷ đồng

(QNO) - Ngày 14.7, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Núi Thành họp đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý 3.2022.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Núi Thành sơ kết 6 tháng đầu năm. Ảnh: VĂN PHIN

Sáu tháng qua, tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Núi Thành đạt hơn 529,8 tỷ đồng, tăng hơn 63,8 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng doanh số cho vay hơn 116,2 tỷ đồng, bằng 131% so với cùng kỳ năm ngoái với 2.899 lượt hộ vay vốn. Tổng doanh số thu nợ hơn 65,5 tỷ đồng, bằng 113,5% so với cùng kỳ năm 2021. Nợ xấu đến ngày 30.6.2022 là 72 triệu đồng, chiếm 0,014% tổng dư nợ, giảm 173 triệu đồng so với đầu năm.

Dịp này, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Núi Thành trao giấy khen của các cấp cho 2 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 20 năm hoạt động tín dụng chính sách (2002 - 2022).