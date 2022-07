Nhà máy thủy điện Sông Bung 2 trung tu tổ máy H2 an toàn, vượt tiến độ

(QNO) - Công ty Thủy điện Sông Bung vừa phối hợp Công ty Thủy điện A Vương thực hiện công tác trung tu tổ máy H2 - Nhà máy thủy điện Sông Bung 2 hoàn thành, đảm bảo chất lượng và vượt tiến độ 2 ngày .

Cán bộ kỹ thuật Nhà máy thủy điện Sông Bung 2 thực hiện công việc tháo ổ đỡ máy phát. Ảnh QL

Công việc sửa chữa lớn tổ máy H2 -Nhà máy thủy điện Sông Bung 2 được thực hiện bởi Công ty Thủy điện A Vương, Phân xưởng vận hành Sông Bung 2 được phân công thực hiện các đầu mục công việc, đồng thời học hỏi kinh nghiệm sửa chữa các hệ thống công nghệ phục vụ công tác sửa chữa thường xuyên sau này.

Cán bộ kỹ thuật Thủy điện Sông Bung 2 thực hiện công việc bảo dưỡng máy biến áp T2. Ảnh QL

Thực hiện bảo dưỡng hệ thống nước kỹ thuật tổ máy H2 của Nhà máy thủy điện Sông Bung 2. Ảnh QL

Quá trình trung tu đã thay thế các thiết bị suy giảm như chổi than của vành góp, cảm biến lưu lượng nước chèn trục, đồng hồ cơ đo áp lực của các hệ thống. Đặc biệt, lắp đặt thêm 16 cảm biến nhiệt độ xéc-măng cho ổ đỡ, ổ hướng trên và ổ hướng dưới, làm tăng độ tin cậy cho tổ máy khi vận hành, tránh được các trường hợp chỉ một cảm biến cảnh báo nhầm mà gây sự cố .Sau 13 ngày làm việc (từ ngày 22.6 đến hết ngày 3.7.2022), tổ máy H2 đã hòa lưới điện thành công, vượt tiến độ 2 ngày so với kế hoạch, góp phần cho Nhà máy thủy điện Sông Bung 2 phát điện an toàn và hiệu quả.