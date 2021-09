Nhiều vướng mắc trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường tại Duy Xuyên

(QNO) - Hôm qua 1.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Duy Xuyên về lĩnh vực tài nguyên - môi trường (TN&MT). Dự buổi làm việc có đại diện Sở TN&MT và các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: S.A

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thế Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết, tính từ 1.1.2020 - 30.7.2021, tổng số hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) đã giải quyết, trả đúng hạn là 8.067 hồ sơ; số hồ sơ đã giải quyết, trả trễ hạn là 4.731 hồ sơ; số hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết là 243 hồ sơ; số hồ sơ đến nay trễ hạn đang giải quyết là 228 hồ sơ.

Tổng diện tích dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đã thực hiện tại Duy Xuyên là 409/786ha (đạt 52,03%); có 380/1.525 hộ đã giải tỏa nhà ở; tổng số lô tái định cư đã bố trí là 1.055 lô. Dự án Khu đô thị Nồi Rang có tổng quy mô 14,41ha, đến nay đã chi trả tiền và bàn giao mặt bằng được khoảng 14,3ha, có 161/162 hộ đã nhận tiền bàn giao mặt bằng. Dự án Khu thương mại - dịch vụ và dân cư Đông Cầu Chìm có tổng diện tích 5,1ha, đến nay đã bàn giao 4,87/5,1ha (còn 7 hộ chưa thống nhất nhận tiền và bàn giao mặt bằng)…

Liên quan đến lĩnh vực đất đai, UBND huyện Duy Xuyên cho biết tình hình thi hành pháp luật đất đai nói chung và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật nhằm đảm bảo các điều kiện trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận QSDĐ nói riêng còn chồng chéo, chưa phù hợp, gây nhiều khó khăn. Ngoài ra, những năm gần đây, hồ sơ phát sinh, tiếp nhận giải quyết cấp giấy chứng nhận QSDĐ tăng gấp 2 - 3 lần so với những năm trước. Trong khi đó thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai quá ngắn, dẫn đến giải quyết không kịp thời.

Trên lĩnh vực khoáng sản, UBND huyện Duy Xuyên nêu thực trạng một số doanh nghiệp không triển khai thực hiện công tác đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường, như Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4, Công ty Sông Đà 2 khai thác đất san lấp tại xã Duy Trung và Duy Trinh. Trên lĩnh vực quản lý môi trường, hiện nay huyện chưa có khu xử lý rác thải nên rất khó khăn và bị động trong công tác xử lý rác thải. Trong khi hiện tại bãi chôn lấp rác thải Đại Hiệp (Đại Lộc) đóng cửa nên công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại địa phương gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Thế Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: S.A

Liên quan đến việc giải phóng mặt bằng tại dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, UBND huyện Duy Xuyên cho biết, tổng kinh phí đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường và giải phóng mặt bằng là 111,52 tỷ đồng, diện tích thu hồi 16,16ha. Tuy nhiên đến nay Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An chưa giải quyết tạm ứng kinh phí bồi thường để thực hiện chi trả cho những trường hợp đã được phê duyệt, gây ảnh hưởng tiến độ bàn giao đất cho nhà đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân lần lượt trả lời hơn 20 kiến nghị của huyện Duy Xuyên về các lĩnh vực liên quan. Đồng thời đề nghị Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở TN&MT sớm tham mưu thông báo kết luận cuộc họp để trả lời cụ thể từng nội dung kiến nghị của địa phương.

Đồng chí Trần Văn Tân đề nghị Sở TN&MT chỉ đạo văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng trực thuộc thực hiện tốt công tác đo đạc, chỉnh lý biến động đất đai, hồ sơ địa chính nhằm tránh các trường hợp phát sinh do cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai, chỉnh lý giấy chứng nhận QSDĐ chưa đầy đủ. Đồng thời đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Duy Xuyên tăng cường nắm tình hình, điều tra, xử lý các vấn đề vi phạm pháp luật liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ ở các dự án trên địa bàn Duy Xuyên.

Về xử lý rác thải, đồng chí Trần Văn Tân đề nghị UBND huyện Duy Xuyên tiến hành khảo sát, tìm địa điểm thích hợp để xây dựng khu xử lý rác thải theo 2 hướng đốt hoặc chôn lấp.