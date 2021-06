Nhiều xã của Nam Trà My được cấp điện tại chỗ từ trạm biến áp 110kV Nam Trà My

(QNO) - Nhằm khai thác ngăn lộ 22kV trạm biến áp (TBA) 110kV Nam Trà My (đây là trạm TBA 110/22kV Nam Trà My vừa được đầu tư xây dựng do các chủ đầu tư cụm thủy điện trên địa bàn Nam Trà My đóng góp), Điện lực Trà My đã đầu tư xây dựng mới và cải tạo khoảng 4,5km đường dây trung thế 22kV đấu nối sau TBA 110kV Nam Trà My, cung cấp điện cho nhiều xã ở Nam Trà My.

Điện lực Trà My đang thi công để kết lưới nhận điện từ TBA 110kV Nam Trà My. Ảnh: T.L

Ngoài ra, Điện lực Trà My có kế hoạch kết lưới vòng 22kV với xuất tuyến 477/TBA 110kV Kon Plong (tỉnh Kon Tum) giáp giới với thôn 2, xã Trà Vinh (Nam Trà My) nhằm dự phòng lưới điện, chuyển tải khi một trong hai khu vực có sự cố kéo dài xảy ra.

Việc kết lưới nhận điện từ TBA 110kV Nam Trà My sẽ nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm được tổn thất điện năng trung thế và cải thiện chất lượng điện khu vực nhằm ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế khu vực vùng cao Nam Trà My.

Được biết, từ trước đến nay, cả khu vực huyện Nam Trà My có khoảng hơn 3.350 khách hàng đang được cấp điện bằng đường dây 35kV độc đạo với chiều dài 50km từ Tiên Phước lên qua trạm trung gian T45 Tăk Pỏ 35/22kV-5,6MVA. Đường dây này đi qua địa hình đồi núi cao, khó khăn trong công tác quản lý vận hành và vào mùa mưa bão sự cố lưới điện xảy ra thường xuyên.