Núi Thành: Thu ngân sách nhà nước tăng gần 67%

Thông tin từ UBND huyện Núi Thành, năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 22.732 tỷ đồng, vượt 49,71% so với dự toán tỉnh giao, tăng 66,68% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, phần huyện quản lý thu đạt hơn 209,6 tỷ đồng, vượt 11,85% so với dự toán tỉnh giao, tăng 14,05% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và thiên tai, nhưng huyện Núi Thành và các doanh nghiệp trong Khu kinh tế mở Chu Lai triển khai có hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, huy động tối đa các nguồn lực gắn với thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Nhờ đó, tình hình sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ được phục hồi và phát triển. UBND huyện Núi Thành tiếp tục đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp Nam Chu Lai (xã Tam Nghĩa) và Trảng Tôn (thị trấn Núi Thành).