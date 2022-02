PC Quảng Nam cấp điện ổn định, an toàn dịp Tết Nhâm Dần

(QNO) - Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) cấp điện ổn định, an toàn phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ông Nguyễn Hữu Khánh - Giám đốc PC Quảng Nam cho biết, công suất phụ tải sử dụng điện thời điểm cao nhất của hệ thống điện tỉnh Quảng Nam rơi vào chiều 29 tháng Chạp trước giao thừa với mức 290,56MW, tăng hơn 10% so với cao điểm Tết Tân Sửu.

Nhờ công ty chủ động phương án cấp điện, nhất là bảo vệ an toàn hành lang tuyến, không để quá tải trạm biến áp và đường dây, bảo dưỡng lưới điện… nên trong thời gian đón tết lưới điện vận hành ổn định, an toàn, đảm bảo cung cấp điện tốt hơn so với Tết Tân Sửu.

Tuy nhiên, từ 31.1 - 4.2 (29 tháng Chạp đến mùng 4 tết), qua quá trình kiểm tra lưới điện, do xảy ra các trường hợp gây ảnh hưởng an toàn đường dây trung áp nên công ty cắt điện 4 lần để ngăn ngừa sự cố.

Mặc dù trước tết PC Quảng Nam tổ chức tuyên truyền an toàn điện đến nhân dân nhưng nguy cơ sự cố do bong bóng bay vướng vào đường dây vẫn còn xảy ra, gây gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng, trong đó có 2 trường hợp tại Điện Bàn vào chiều mùng 3 tết.

PC Quảng Nam đã biểu dương Điện lực Thăng Bình, Hội An, Hiệp Đức, Trà My, Đông Giang hoàn thành xuất sắc công tác cấp điện; biểu dương Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế và các Phòng Điều độ, Kinh doanh, Văn phòng công ty hoàn thành xuất sắc công tác trực cấp điện và công tác phục vụ tết.