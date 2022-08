Phát triển đô thị biển đúng nghĩa, bền vững để tạo đột phá trong thời kỳ mới

(QNO) - Chiều nay 3.8, tại TP.Hội An diễn ra hội thảo “Phát triển bền vững đô thị biển Việt Nam thời kỳ mới” do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam và Viện Nghiên cứu bất động sản Việt Nam tổ chức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Q.T

Tham dự hội thảo có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Hồ Quang Bửu cùng nhiều chuyên gia tư vấn đầu ngành về phát triển kinh tế, quy hoạch đô thị, phát triển bất động sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đặt vấn đề, Quảng Nam xác định đặt mối quan tâm lớn về công tác phát triển đô thị từ ngày chia tách tỉnh. Hiện nay, Quảng Nam có đất, có biển, có sông và quan trọng là thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư lớn. Tuy nhiên, vấn đề Quảng Nam quan tâm là phương án nào để sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đó để vừa đáp ứng mục tiêu trước mắt, đồng thời đảm bảo nguồn dự trữ cho mục tiêu lâu dài.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Q.T

Theo KTS. Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, trước đây chúng ta lập ra mạng lưới đô thị biển nhưng chưa hình dung, lập kế hoạch khai thác kinh tế biển đúng nghĩa. Nhiều chuyên gia khác cho rằng, hiện trạng mạng lưới đô thị biển Việt Nam gặp rất nhiều bất cập trong việc phát triển, thậm chí là xung đột giữa các đô thị biển với nhau cũng như hệ lụy từ việc phát triển đô thị biển.

Từ đó, các đại biểu đã chia sẻ, thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trong phát triển đô thị biển hiện nay như: thực trạng, tiềm năng và định hướng phát triển bền vững đô thị biển Việt Nam; giải pháp từ quy hoạch để phát triển đô thị ven biển xanh và bền vững; phát triển kinh tế đô thị biển và hạ tầng đô thị biển Việt Nam; xây dựng trung tâm tài chính đô thị biển; phát triển thị trường bất động sản gắn với đô thị biển Việt Nam...

Khu vực nam Hội An có tiềm năng lớn để phát triển đô thị biển theo hướng bền vững. Ảnh: P.V

Việt Nam có hơn 50% dân số sống ở 28 tỉnh, thành phố ven biển và khoảng 50% các đô thị lớn của Việt Nam tập trung ở khu vực ven biển và trên đảo. Tại Quảng Nam, chuỗi đô thị ven biển đang giữ vai trò chủ đạo trong việc tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gồm: đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (Điện Bàn), TP.Hội An, vệt du lịch cao cấp ven biển Hội An - Điện Ngọc, đô thị Nam Hội An, Tam Kỳ, Chu Lai - Núi Thành.

Theo đánh giá của các chuyên gia, với bờ biển trải dài hơn 3.260km từ Bắc vào Nam, Việt Nam có lợi thế và tiềm năng to lớn để phát triển các đô thị biển đảo đặc sắc, là trụ cột và động lực để phát triển kinh tế biển. Tuy nhiên, nhìn tổng thể đến nay, Việt Nam vẫn đang vắng bóng những đô thị biển đúng nghĩa, có thể phát huy, khai thác tối đa những giá trị, lợi thế mà biển cả mang lại.