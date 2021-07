Quảng Nam thu ngân sách trong 6 tháng đạt 70% dự toán

(QNO) - Sáng nay 16.7, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: L.D

Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 781 nghìn tỷ đồng, bằng 58,2% dự toán, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu nội địa đạt 56,3% dự toán, tăng 13,9%; thu từ dầu thô đạt 80,7% dự toán, giảm 12,2%; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 69,5% dự toán, tăng 37,5%.

Cả nước có 60 địa phương đảm bảo tiến độ dự toán thu nội địa, đạt hơn 50%, trong đó 48 địa phương đạt hơn 55% dự toán; 54/63 địa phương có tăng trưởng thu và một số địa phương có mức tăng trưởng thu hơn 15% so với cùng kỳ.

Bộ Tài chính đánh giá, kết quả thu ngân sách nhà nước 6 tháng qua là tích cực trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Các khoản thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh đều đạt hơn 52% dự toán và tăng hơn 17% so với cùng kỳ.

Về chi ngân sách nhà nước, 6 tháng đầu năm ước đạt 694,4 nghìn tỷ đồng, bằng 41,2% dự toán. Riêng về chi đầu tư phát triển, đến hết tháng 6, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương mới phân bổ được 88,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Đặc biệt, giải ngân vốn 6 tháng đầu năm mới đạt 29,02% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Theo Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn so với cùng kỳ, đặc biệt là vốn đầu tư ngoài nước trong 6 tháng mới đạt xấp xỉ 7,4% kế hoạch nên chưa tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nguyên nhân chủ yếu là do các bộ, ngành và địa phương, chủ dự án chậm trễ, không có khối lượng thực hiện để thanh toán.

Để tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ mua và sử dụng vắc xin tiêm phòng Covid-19, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ bổ sung 1.237 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bố trí 13,3 nghìn tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách Trung ương năm 2020; thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19 để huy động tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Với Quảng Nam, kết quả thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm là 13.620 tỷ đồng, đạt 70% so dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 60% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 10.521 tỷ đồng, đạt 66% dự toán, tăng 66%; thu xuất nhập khẩu 3.044 tỷ đồng, đạt 91% dự toán, tăng 46%. Một số nguồn thu lớn, đạt cao so với tiến độ là từ sản xuất ô tô, thủy điện, tiền sử dụng đất.

Công tác điều hành chi ngân sách bám sát dự toán và tiến độ thu. Kịp thời giải quyết tốt các chế độ chính sách, chế độ cho người có công; đảm bảo kinh phí để chi phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt bố trí nguồn để thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 và phục vụ chiến lược tiêm vắc xin cho toàn dân. Quảng Nam đã thực hiện cắt giảm, tiết kiệm chi theo Nghị quyết 58 ngày 8.6.2021 của Chính phủ là 80,3 tỷ đồng.