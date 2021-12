Cục Thống kê Quảng Nam vừa công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2021.

Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tính cả năm 2021 (theo giá so sánh 2010) đạt gần 60,5 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 5% so với năm trước. Trong mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng gần 3,6%, đóng góp gần 0,5 điểm phần trăm vào tốc độ tăng chung của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,8%, đóng góp 2,7 điểm phần trăm... Quy mô nền kinh tế Quảng Nam ước tính năm 2021 đạt hơn 102 nghìn tỷ đồng (giá hiện hành).

Với mức tăng hơn 5% so với năm 2020, Quảng Nam xếp vị thứ 31/63 tỉnh, thành phố trong cả nước về tốc độ tăng trưởng. So với các tỉnh, thành trong khu vực, Quảng Nam có mức tăng trưởng thứ nhì sau Quảng Ngãi (6,1%); Thừa Thiên Huế tăng trưởng 4,4%, Bình Định (4,1%), TP.Đà Nẵng (0,2%). Về quy mô GRDP: so với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, Quảng Nam xếp vị thứ 18/63 tỉnh, thành phố về quy mô GRDP.

So với 5 tỉnh trong khu vực, Quảng Nam đứng thứ hai sau TP.Đà Nẵng. Cụ thể, quy mô GRDP Quảng Nam cao hơn 1,8 lần so với Thừa Thiên Huế (58,2 nghìn tỷ đồng); gấp gần 1,1 lần so với Quảng Ngãi (97,4 nghìn tỷ đồng); gấp 1,1 lần so với Bình Định (95,3 nghìn tỷ đồng); thấp hơn TP.Đà Nẵng 2,4 nghìn tỷ đồng (Đà Nẵng 105 nghìn tỷ đồng).