Quế Sơn tạo đột phá mới

(PRX) - Năm 2022, mặc dù đối diện với không ít khó khăn nhưng nhờ nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, lĩnh vực kinh tế - xã hội của huyện Quế Sơn tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ.

Diện mạo thị trấn Đông Phú (Quế Sơn) ngày càng khang trang. Ảnh: VĂN SỰ

Những dấu ấn

Ông Hà Tất Phương - Trưởng phòng NN&PTNT Quế Sơn cho hay, trong 2 vụ đông xuân và hè thu của năm 2022, toàn huyện gieo trồng 7.147ha cây lương thực có hạt và tổng sản lượng đạt 39.856,2 tấn, tăng 1.588,2 tấn so với kế hoạch đề ra.

Năm qua nông dân một số địa phương của huyện hợp tác với các công ty sản xuất 523ha hạt giống lúa thuần và lúa thương phẩm chất lượng cao theo liên kết chuỗi giá trị. Mô hình liên kết sản xuất này giúp thu nhập của nhà nông tăng thêm 25 – 35% so với làm lúa thường.

Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của Quế Sơn ước đạt 42,36 triệu đồng, tăng 4,34 triệu đồng so với năm 2021. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện là 3,45%, giảm 0,22% so với năm 2021. Năm 2023, Quế Sơn đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng trở lên và giảm 27 hộ nghèo (theo chuẩn mới) so với năm 2022.

Theo ông Phương, hiện nay toàn huyện có hơn 8.000ha rừng keo lai. Mỗi năm người dân khai thác bán ra thị trường khoảng 1.500 - 1.700ha. Bình quân 1ha đạt giá trị từ 90 - 100 triệu đồng.

Trừ 2 thị trấn Đông Phú và Hương An, hiện nay Quế Sơn có tổng cộng 11 xã tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tính đến cuối năm 2021, toàn huyện có 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú, Quế Mỹ, Quế Châu, Quế Long.

Riêng Quế Phú được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Hiện giờ, các đơn vị liên quan của huyện khẩn trương hoàn tất những hồ sơ thủ tục để đề nghị UBND tỉnh công nhận xã Quế Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Theo kế hoạch, trong năm 2023, Quế Sơn sẽ có thêm 2 xã cán đích nông thôn mới là Quế An và Quế Minh.

Liên kết với các DN sản xuất giống lúa hàng hóa, nông dân vùng đông Quế Sơn có nguồn thu nhập cao và yên tâm về đầu ra sản phẩm.

Hơn 4 năm qua Quế Sơn đã nỗ lực triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP và kết quả mang lại đáng khích lệ. Từ năm 2018 đến nay, huyện đã chi gần 3 tỷ đồng hỗ trợ các chủ thể đầu tư xây mới, mở rộng cơ sở hạ tầng và mua sắm các trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất. Đồng thời, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, thiết lập bao bì mẫu mã, tem truy xuất nguồn gốc, kiểm định chất lượng sản phẩm...

Ông Trần Vũ Tánh - Phó Trưởng phòng NN&PTNT Quế Sơn nói: “Đến cuối năm 2021, toàn huyện có 11 sản phẩm đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh, trong đó có 9 sản phẩm 3 sao và 2 sản phẩm 4 sao.

Đợt 1 năm 2022, Quế Sơn có thêm 2 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao. Hiện nay, huyện tiếp tục có 4 sản phẩm tham gia xếp hạng sao OCOP đợt 2 năm 2022. Trong số 4 sản phẩm đó, nhiều khả năng sẽ có 1 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao và 3 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao”.

Nhiều doanh nghiệp may mặc đầu tư vào địa bàn đã giải quyết việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động nông thôn của Quế Sơn.

Ông Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn cho biết, thời gian qua địa phương luôn chủ động, nhạy bén trong công tác thu hút đầu tư và tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình lập hồ sơ, thủ tục.

Theo ông Sơn, năm 2022 Quế Sơn có thêm 9 dự án mới thuộc các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, phát triển nhà ở... đầu tư vào địa bàn với tổng vốn đăng ký hơn 1.480 tỷ đồng.

Cùng với việc nỗ lực thu hút đầu tư, Quế Sơn cũng đặc biệt quan tâm công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và hỗ trợ phát triển mạnh nhiều ngành nghề tiểu thủ công nghiệp.

Theo thống kê, năm 2022 giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và xây dựng của huyện đạt hơn 5.698 tỷ đồng, tăng 13,82% so với năm 2021. Trong khi đó, hoạt động thương mại - dịch vụ cũng có bước phát triển khá. Năm 2022, giá trị ngành này đạt hơn 2.740 tỷ đồng, tăng 12,61% so với năm 2021...

Tạo đột phá

Ông Nguyễn Phước Sơn cho biết, trong năm 2023 địa phương sẽ tập trung mọi nỗ lực nhằm tạo bước đột phá trên các lĩnh vực. Năm 2023 Quế Sơn sẽ chú trọng phát triển sản xuất các loại giống cây trồng có chất lượng cao, phù hợp với điều kiện từng vùng.

Những năm gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn Quế Sơn tập trung đầu tư phát triển mạnh mô hình kinh tế vườn.

Đẩy mạnh công tác chuyển giao, tiếp cận và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào quá trình sản xuất. Có cơ chế thu hút mạnh các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn, nhất là lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao để xây dựng liên kết theo chuỗi giá trị. Lấy đầu ra cho sản phẩm làm tiền đề để tổ chức sản xuất, xem đây là khâu đột phá cho phát triển sản xuất nông nghiệp của huyện.

“Thời gian đến, ngoài việc nhân rộng mô hình liên kết sản xuất giống lúa hàng hóa và lúa thương phẩm chất lượng cao theo liên kết chuỗi giá trị thì huyện sẽ quan tâm hỗ trợ người dân đầu tư phát triển mạnh mô hình trồng rừng gỗ lớn và kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái” - ông Sơn nói.

Trồng rừng nguyên liệu là hướng chủ lực trong phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp ở Quế Sơn.

Ông Nguyễn Phước Sơn cho biết, bên cạnh nguồn kinh phí do ngân sách tỉnh hỗ trợ theo cơ chế quy định, năm 2023 Quế Sơn sẽ linh hoạt huy động và lồng ghép nhiều kênh vốn để tiếp tục đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tại các cụm công nghiệp.

Đồng thời, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc hoàn chỉnh những hồ sơ thủ tục đầu tư. Đặc biệt, lãnh đạo huyện sẽ luôn đồng hành với các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Ngoài 3 Cụm công nghiệp gồm Hương An, Quế Cường, Đông Phú 1 do UBND huyện đầu tư và quản lý thì hiện nay trên địa bàn Quế Sơn còn có 1 Cụm công nghiệp khác là Gò Đồng Mặt ở xã Quế Thuận do Công ty TNHH Thương mại – dịch vụ Minh Tiến làm chủ đầu tư. Sắp tới, huyện sẽ tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Đồng Dài tại xã Quế Phú.