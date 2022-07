Rà soát, hoàn chỉnh các báo cáo tài chính ngân sách trình HĐND tỉnh

(QNO) - Sáng nay 4.7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường chủ trì cuộc họp giữa Thường trực HĐND tỉnh với Sở Tài chính về tài chính, ngân sách 6 tháng đầu năm để chuẩn bị phục vụ Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa X.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường chủ trì cuộc họp. Ảnh: T.D

Tám báo cáo đã được trình bày tại cuộc họp, bao gồm: thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phương hướng 6 tháng cuối năm; đề án quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống cây; sửa đổi bổ sung một số nội dung Nghị quyết 14 ngày 16.3.2021 của HĐND tỉnh về quy định chế độ hỗ trợ ban chỉ đạo, hội đồng thẩm định, tổ giúp việc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giá đất; quy định thưởng vượt thu; phê chuẩn điều chỉnh quyết toán chi ngân sách; thực hiện phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư và giải trình việc bổ sung nội dung quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022.

Theo tính toán sơ bộ, ước thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 là 18.681 tỷ đồng (đạt 78,8% dự toán, tăng 43,6% so cùng kỳ). Trong đó, thu nội địa 13.600 tỷ đồng (đạt 71,6% dự toán, tăng 30,5% so cùng kỳ) và thu xuất nhập khẩu 5.051 tỷ đồng (đạt 107% dự toán, tăng 95% so cùng kỳ). Chi ngân sách 11.696 tỷ đồng, đạt 49% dự toán và tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Đại biểu góp ý tại cuộc họp. Ảnh: T.D

Sở Tài chính đề nghị Thường trực HĐND tỉnh sớm thống nhất phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành khi tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các chính sách có sử dụng ngân sách nhà nước, phải khảo sát đối tượng thụ hưởng và dự toán kinh phí sát đúng thực tế, để có cơ sở bố trí nguồn kinh phí thực hiện theo quy định, tránh trường hợp mất cân đối.

Ngoài ra, địa phương lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện và không thể triển khai phê duyệt phương án tự chủ tài chính vì thiếu thông tư; hay các đơn vị gặp khó khi xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá đối với danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước vì thiếu hướng dẫn.

Đại diện Sở Tài chính tiếp thu và giải trình các ý kiến. Ảnh: T.D

Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường yêu cầu cơ quan tài chính tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của các ban HĐND tỉnh; rà soát, thẩm định cụ thể các đề án liên quan (thưởng vượt thu, giá đất, chế độ, chính sách...) tác động cụ thể như thế nào đến ngân sách và doanh nghiệp để có tính toán hợp lý trước khi trình ra HĐND tỉnh. Nhanh chóng hoàn chỉnh các báo cáo, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa X, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7 này.