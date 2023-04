Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ở Duy Xuyên sụt giảm khá mạnh

(QNO) - Sáng nay 14/4, Huyện ủy Duy Xuyên tổ chức hội nghị lần thứ 15 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và triển khai giải pháp trọng tâm quý II/2023.

Quang cảnh hội nghị diễn ra sáng nay 14/4. Ảnh: N.T

Theo báo cáo tại hội nghị, 3 tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Duy Xuyên sụt giảm khá mạnh so với những tháng cuối năm 2022 về sản lượng, quy mô đơn hàng, nhất là tại các doanh nghiệp FDI lớn như Sedo Vinako, Hitech… Giá trị sản xuất toàn ngành trong quý I đạt 810 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước nhưng chỉ đạt 14,1% so với kế hoạch năm 2023.

Tổng thu ngân sách nhà nước tính đến hết quý I ước đạt 399,7 tỷ đồng, đạt 34,8% so với dự toán HĐND huyện giao và tăng 104,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Duy Xuyên trong quý I/2023 đạt 810 tỷ đồng. Ảnh: N.T

Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng. Huyện ủy Duy Xuyên tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện.

Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Trong quý I, cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra 7 tổ chức đảng và 9 đảng viên, giám sát chuyên đề 6 tổ chức đảng và 7 đảng viên. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các mặt tồn tại.