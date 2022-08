Sinh khí mới trên vùng đất lửa

Vùng đất lửa Quế Sơn một thời bị bom đạn cày xới giờ đã ngút ngàn màu xanh cây trái; nhà máy, xí nghiệp cũng rộn ràng bước chân công nhân; diện mạo nông thôn mỗi ngày càng khởi sắc...

Nhờ nỗ lực thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, hàng nghìn lao động nông thôn của Quế Sơn có công ăn việc làm ổn định tại các nhà máy, xí nghiệp. Ảnh: N.S

Dấu ấn tam nông

Giữa tháng 8, cùng tôi lội thăm những đồng lúa xanh mướt đang trổ đòng rộ, ông Lưu Văn Thành - Phó Trưởng phòng NN&PTNT Quế Sơn nói, những năm gần đây người dân nhiều nơi của huyện rất phấn khởi vì vụ lúa nào cũng bội thu.

Ông Thành cho hay, mỗi năm nông dân Quế Sơn gieo sạ 6.746ha lúa, năng suất liên tục tăng lên. Năm 2021 năng suất lúa bình quân toàn huyện đạt 58,06 tạ/ha và tổng sản lượng lúa đạt 39.169,5 tấn. Nếu so với năm 2016, năng suất tăng 10,46 tạ/ha và sản lượng tăng 6.820 tấn.

Đáng ghi nhận, một số hợp tác xã nông nghiệp liên kết với các công ty tổ chức cho nông dân sản xuất mỗi vụ 400 - 500ha lúa giống hàng hóa và lúa thương phẩm chất lượng cao theo phương thức doanh nghiệp bao tiêu đầu ra sản phẩm. Mô hình liên kết này giúp thu nhập của người dân tăng thêm khoảng 12 triệu đồng/ha/vụ so với làm thóc thịt.

Ông Đinh Nguyên Vũ - Bí thư Huyện ủy Quế Sơn cho biết, năm 2021 thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 38,02 triệu đồng, tăng gần 2 triệu đồng so với năm 2020. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của Quế Sơn giảm còn 3,45%. Theo mục tiêu đặt ra, năm 2022 này, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 42 triệu đồng trở lên và giảm ít nhất 27 hộ nghèo so với năm 2021...

Ông Nguyễn Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn thông tin, ngoài kinh tế lâm nghiệp, những năm gần đây kinh tế vườn - trang trại của địa phương cũng có bước chuyển mạnh mẽ nhờ nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ thiết thực.

Theo thống kê, trên địa bàn huyện có 4.325 khu vườn cho mức lãi ròng dưới 50 triệu đồng/mô hình/năm, 1.986 vườn đạt 50 – 100 triệu đồng/mô hình/năm và 333 vườn đạt từ hơn 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng/mô hình/năm.

Cạnh đó, Quế Sơn còn có 22 mô hình kinh tế trang trại, chủ yếu tập trung phát triển chăn nuôi heo thịt, gà thương phẩm và trồng các loại cây như bưởi da xanh, tiêu, chuối, măng tây xanh… Hằng năm, tổng giá trị sản xuất của các trang trại đạt khoảng 22,5 tỷ đồng.

Bây giờ, về Quế Sơn, chắc hẳn nhiều người sẽ không khỏi ngạc nhiên trước sự đổi thay của các làng quê.

Ông Nguyễn Minh Châu nói, trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là lòng dân đồng thuận cao, hơn 10 năm qua huyện thực hiện khá thành công chương trình nông thôn mới (NTM).

Tính đến giữa tháng 8.2022, tổng số tiêu chí đạt chuẩn NTM của 11 xã trên toàn huyện là 177 tiêu chí, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn của 1 xã là 16,09 tiêu chí. Đến cuối năm 2021, Quế Sơn đã có 6 xã được công nhận đạt chuẩn NTM là Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú, Quế Mỹ, Quế Châu, Quế Long. Trong đó, riêng Quế Phú được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020.

Tạo đột phá cho công nghiệp

Những ngày này, hơn 1.100 công nhân của Công ty May Hòa Thọ Quế Sơn (đóng tại Cụm công nghiệp Hương An) tất bật với công việc để kịp giao hàng cho đối tác. Chị Lê Thị Diễm ở thôn Mộc Bài (xã Quế Phú) cho biết, cách đây 3 năm chị xin vào làm việc tại công ty này.

Thời gian qua, mặc dù dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn nhưng công việc của chị Diễm và hầu hết công nhân của Công ty May Hòa Thọ Quế Sơn đều ổn định vì doanh nghiệp này có rất nhiều đơn hàng.

“Hiện nay, mức lương hằng tháng của tôi khoảng 10 - 11 triệu đồng. Điều khiến tôi an tâm nhất là công ty chăm lo đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động như đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp...” - chị Diễm chia sẻ.

Mô hình trồng rừng nguyên liệu là hướng mở trong phát triển kinh tế hộ ở Quế Sơn. Ảnh: N.S

Ông Lê Quang Khánh - Trưởng phòng Kinh tế & hạ tầng Quế Sơn cho hay, ngoài Khu công nghiệp Đông Quế Sơn do tỉnh quản lý, hiện nay trên địa bàn huyện có 4 cụm công nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết với tổng diện tích hơn 172ha.

Trong đó, có 3 cụm công nghiệp gồm Hương An (hơn 26ha), Quế Cường (hơn 49ha), Đông Phú 1 (gần 47ha) do huyện đầu tư và 1 cụm công nghiệp khác là Gò Đồng Mặt (50ha) ở xã Quế Thuận do Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ Minh Tiến làm chủ đầu tư.

Từ nguồn vốn do ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện, Quế Sơn đã và đang chi hơn 65 tỷ đồng xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại 2 cụm công nghiệp Quế Cường, Đông Phú 1. Đồng thời tập trung quảng bá, xúc tiến kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư.

Những năm qua huyện Quế Sơn cũng tích cực rà soát quy hoạch, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào những khu vực có điều kiện thuận lợi nằm ngoài các khu - cụm công nghiệp. Cạnh đó, chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và hỗ trợ phát triển mạnh nhiều ngành nghề nhằm tạo bước đột phá cho lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Theo thống kê, hiện nay Quế Sơn có 5.431 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh tế cá thể hoạt động trên các lĩnh vực phi nông nghiệp. Năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng của huyện đạt hơn 5.260 tỷ đồng, tăng 6,87% so với năm 2020.

Ông Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn cho biết, nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ cho lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, ngoài sự hỗ trợ của cấp trên, thời gian tới địa phương sẽ linh hoạt huy động và lồng ghép nhiều nguồn vốn để đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tại các cụm công nghiệp theo quy hoạch. Cạnh đó, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư.

“Đặc biệt, lãnh đạo huyện cùng các ngành, địa phương sẽ luôn sát cánh cùng doanh nghiệp, nghe ý kiến từ phía doanh nghiệp để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh cũng như kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động ổn định...” - ông Sơn nói thêm.