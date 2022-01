Sơ kết quy chế phối hợp quản lý an toàn thực phẩm

(QNO) - Sáng nay 20.1, Chi cục Chăn nuôi và thú y phối hợp Phòng Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản (Sở NN&PTNT), Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế), Cục Quản lý thị trường Quảng Nam và Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp về quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2021.

Quang cảnh hội nghị sơ kết quy chế phối hợp về quản lý an toàn thực phẩm năm 2021. Ảnh: Q.VIỆT

Bà Hoàng Thị Kim Yến - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y cho biết, trong năm qua, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng công tác phối hợp quản lý ATTP được các đơn vị thực hiện theo đúng nguyên tắc, nội dung, thống nhất trong giải quyết các vấn đề về thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về ATTP, thông tin được chia sẻ, trao đổi kịp thời.

Qua thanh tra, kiểm tra về ATTP, các đơn vị nhận thấy các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm đã có sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành các quy định về ATTP. Tuy vậy, một vài cơ sở thực phẩm nhỏ lẻ còn kinh doanh hàng quá hạn sử dụng; nhân viên trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm còn chưa xác nhận kiến thức ATTP, chưa được khám sức khỏe định kỳ, niêm yết giá hàng thực phẩm không đúng quy định, không đảm bảo các quy định về điều kiện ATTP. Quản lý nhà nước về ATTP đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm chưa nhận được sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương, công tác xử lý vi phạm hành chính về ATTP ở tuyến huyện, tuyến xã chưa triệt để, kiên quyết, đa số chỉ nhắc nhở, thiếu xử phạt nặng để đủ sức răn đe.

Ngành chức năng kiểm tra thực phẩm trên địa bàn huyện Tiên Phước. Ảnh: Q.VIỆT

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị đã thống nhất tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát thị trường, đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP, nhất là các dịp cao điểm như tết nguyên đán, các dịp lễ hội và những sự kiện quan trọng trong năm.

Các đơn vị tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra về điều kiện sản xuất, kinh doanh, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm hành hóa, vệ sinh an toàn nông sản thực phẩm, các hành vi buôn bán, sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi thủy sản, các hành vi đưa nước hoặc các chất khác vào động vật trước khi giết mổ, đặc biệt, xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn nhằm kiểm soát vấn đề ATTP.