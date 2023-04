Tăng trưởng kinh tế quý I/2023 giảm 10,9% so với cùng kỳ năm 2022

(QNO) - Chiều nay 4/4, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh nhằm đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đến dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp đánh giá quý I/2023. Ảnh: X.P

Báo cáo tại cuộc họp, Sở KH&ĐT cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý I/2023 giảm 10,9% so với cùng kỳ năm 2022; quy mô nền kinh tế đạt 24,6 nghìn tỷ đồng, giảm hơn 1.100 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6.221 tỷ đồng, đạt 23% dự toán và giảm 31% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 4.985 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ.

Hoạt động sản xuất công nghiệp và xây dựng trong quý I giảm 27,4% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp giảm 27,3%, xây dựng giảm 28,4%. Nguyên nhân được xác định là do nhiều doanh nghiệp không có đơn hàng mới, chi phí nguyên vật liệu tăng cao, thị trường tiêu dùng thu hẹp, các đơn hàng xuất khẩu giảm sút, giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao do nguồn cung khan hiếm.

Riêng đối với ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô chủ lực của tỉnh đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi thị trường ô tô những tháng đầu năm có phần ảm đạm; chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 3 giảm 27% so với cùng kỳ năm trước.



Ông Lê Nho Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh phân tích các chỉ số tăng trưởng. Ảnh: X.P

Trong khó khăn, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh cũng đạt được một số kết quả nhất định; trong đó đáng kể nhất là hoạt động thương mại - dịch vụ tăng trưởng khởi sắc, đặc biệt là ngành du lịch phục hồi khá tốt.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, tốc độ tăng trưởng của tỉnh giảm sâu, cả nước có 5 địa phương tăng trưởng âm trong đó có Quảng Nam. Chính sản xuất ô tô giảm kéo theo tăng trưởng của tỉnh giảm sâu.

Về nhiệm vụ thời gian tới, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Sở KH&ĐT và Sở Tài chính xây dựng, báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh quyết định về điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư công trung hạn căn cứ vào thực lực nguồn thu trong 2 năm qua và dự kiến trong 3 năm tới, làm sao đảm bảo danh mục bố trí nguồn vốn.