Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021

(QNO) - Chiều nay 3.12, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 11 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đến dự.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo. Ảnh: X.P

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư Nguyễn Quảng Thử, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng. UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nhiều biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, kết hợp với phát triển kinh tế. Nhờ đó, tình hình thực hiện trong tháng 11 ở một số ngành có dấu hiệu tích cực hơn so với tháng trước; song tính chung 11 tháng vẫn gặp không ít khó khăn.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) dự kiến năm 2021 tăng khoảng 5,1%, chưa đạt kế hoạch năm 2021 đề ra. Tuy nhiên đây là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh chịu tác động hết sức nặng nề của đại dịch Covid-19; là một trong những tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng khá của cả nước.

Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 11 ổn định hơn so với tháng trước do tăng cường các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 tăng 15,8% so với tháng trước, tính chung 11 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,4% so với cùng kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành trong 11 tháng qua. Ảnh: X.P

Hoạt động thương mại, dịch vụ trong tháng 11 có phần chuyển biến tích cực, các hoạt động sản xuất, kinh doanh mở cửa trở lại, hàng hóa lưu thông thuận lợi hơn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 hơn 3,8 nghìn tỷ đồng, tăng 5,5% so với tháng trước. Tính chung 11 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng hơn 42,6 nghìn tỷ đồng, giảm 3,3% so với cùng kỳ.

Tháng 11, tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn tỉnh gần 17 nghìn lượt khách, tăng 13,8% so với tháng trước. Đáng chú ý, tỉnh đã tổ chức đón các đoàn khách quốc tế đầu tiên sau thời gian dài bị gián đoạn do dịch Covid-19. Tuy nhiên, tính chung 11 tháng, tổng lượt khách lưu trú hơn 444 nghìn lượt, giảm 53,6% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước, lũy kế đến ngày 30.11, hơn 18.282 tỷ đồng, bằng 94% dự toán và tăng 29% so với cùng kỳ. Dự kiến đến cuối năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 21.154 tỷ đồng, bằng 109,3% dự toán, trong đó thu nội địa 17.518 tỷ đồng, đạt 109,5% dự toán; thu xuất nhập khẩu 3.635 tỷ đồng, đạt 108,5% dự toán, bằng 79,5% so với năm 2020.

Tổng chi ngân sách địa phương 16.205 tỷ đồng, bằng 80,7% dự toán; trong đó, chi thường xuyên hơn 9.113 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển 7.089 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư Nguyễn Quảng Thử trình bày báo cáo kết quả kinh tế xã hội. Ảnh: X.P

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Mai Văn Mười báo cáo nhanh tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19; Cục Thống kê tỉnh đánh giá, phân tích số liệu kinh tế xã hội 11 tháng và dự báo tình hình cuối năm 2021.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường yêu cầu các sở, ngành quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, rà soát, dứt điểm chỉ tiêu kế hoạch để hoàn thành năm 2021, tạo đà cho năm 2022.

"Về xây dựng nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, phải tính đến việc thích ứng với tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19. Bây giờ phải hướng về doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất" - đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đánh giá cao nỗ lực của tập thể UBND tỉnh, các sở, ban, ngành trong 11 tháng qua trong việc triển khai nhiệm vụ.

Về nhiệm vụ tháng 12, nhắc lại yêu cầu từng ngành, từng đơn vị khẩn trương rà soát lại công việc của mình; chủ động liên hệ với các bộ, ngành Trung ương để nắm thông tin trước kế hoạch, trên cơ sở đó chủ động trong công việc; chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2021 và kỳ họp chuyên đề.

Chuẩn bị tốt công tác giao kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022 cho các đơn vị, địa phương sau khi HĐND tỉnh thông qua và chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh: Thời gian tới, cũng cần tập trung thu ngân sách đảm bảo kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công đạt chỉ tiêu đề ra. Tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch Covid-19, đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin. Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc giúp doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh.