Thaco Auto công bố mẫu xe New Mazda CX-5

(QNO) - Sáng nay 8/7, Thaco Auto chính thức giới thiệu xe New Mazda CX-5. Đây là mẫu xe SUV 5 chỗ với nhiều thay đổi về kiểu dáng cùng 2 gói tùy chọn trang bị cao cấp với hệ thống an toàn chủ động i-Activsense được tăng cường các tính năng thông minh.

Thaco Auto chính thức ra mắt New Mazda CX-5. Ảnh: T.D

New Mazda CX-5 được áp dụng công nghệ SkyActiv mới nhất của Mazda với mức tiêu hao nhiên liệu thấp, công suất và mô-men xoắn cao so với động cơ xăng cùng loại cho khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu.

New Mazda CX-5 được giới thiệu với 3 phiên bản: 2.0 Deluxe, 2.0 Luxury và 2.0 Premium. Riêng đối với phiên bản Premium, lần đầu tiên Mazda giới thiệu đến khách hàng thêm 2 gói tùy chọn trang bị hoàn toàn mới là Sport - thể thao và mạnh mẽ và Exclusive - sang trọng và đẳng cấp.

Khách hàng có thể chọn New Mazda CX-5 tùy chọn 5 màu sơn ngoại thất hiện hữu: trắng (snowflake white pearl), xám (machine grey), đỏ (soul red crystal), xanh (deep crystal blue), đen (jet black) và một màu mới là vàng ánh kim (platinum quartz).

Theo Thaco Auto, Mazda CX-5 là đại diện tiêu biểu cho thành công của các mẫu xe SUV Mazda. Kể từ khi xuất hiện trên thị trường, Mazda CX-5 đã đạt doanh số kỷ lục cùng nhiều giải thưởng (Chứng nhận 5 sao chương trình đánh giá an toàn xe mới của châu Âu - Euro NCAP năm 2020, Chứng nhận của Viện Bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ - IIHS, Chứng nhận 5 sao chương trình đánh giá xe mới của Nhật Bản năm 2021 và Chứng nhận 5 sao của Cơ quan An toàn giao thông cao tốc quốc gia Mỹ - NHTSA).

New Mazda CX-5 trưng bày tại Thaco Auto. Ảnh: T.D

Ngoại hình vượt trội cùng trang bị công nghệ dẫn đầu phân khúc, Mazda CX-5 đã nhanh chóng chinh phục nhiều khách hàng Việt Nam. Hiện tại, doanh số mẫu xe này đã đạt mốc kỷ lục với gần 100 nghìn xe, góp phần không nhỏ vào tổng doanh số của thương hiệu Mazda tại thị trường Việt Nam. Mazda CX-5 đã nhiều lần góp mặt trong các bảng xếp hạng top 10 xe bán chạy nhất trên thị trường, nhiều năm liền dẫn đầu doanh số phân khúc C-SUV.

Sự góp mặt của New Mazda CX-5 cùng với các ưu điểm vượt trội hơn so với thế hệ tiền nhiệm (ngoại thất thay đổi toàn diện, nội thất tinh tế, vận hành mạnh mẽ và linh hoạt, công nghệ an toàn vượt trội (công nghệ quan sát, công nghệ phanh và lái chủ động)) và đa dạng phiên bản, line-up SUV của Mazda tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá, chinh phục nhiều khách hàng yêu mến thương hiệu, mang đến thành công hơn nữa về doanh số và góp phần nâng tầm đẳng cấp thương hiệu Mazda tại Việt Nam.

Giá của New Mazda CX-5 premium 829 triệu đồng/chiếc (phiên bản cao cấp Sport giá 849 triệu đồng/chiếc và Exclusive có giá 869 triệu đồng/chiếc), New Mazda CX-5 luxury giá 789 triệu đồng/chiếc và New Mazda CX-5 deluxe có giá 749 triệu đồng/chiếc.