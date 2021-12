Thaco xuất khẩu 870 sơ - mi rơ - moóc đầu tiên sang thị trường Hoa Kỳ

Thaco xuất khẩu ống nhựa thủy canh sang Israel

T.LỘ | 17/11/2021 - 07:45

Công ty CP Ô tô Trường Hải (Thaco) vừa xuất khẩu lô hàng gần 60 nghìn mét ống nhựa thủy canh cho Công ty LIBA B.G YEDA CO., LTD (Israel). Đây cũng là sản phẩm đầu tiên do Nhà máy Linh kiện nội thất ô tô của Thaco sản xuất.