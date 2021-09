Thăng Bình, Núi Thành thiệt hại nhiều hoa màu, ao nuôi thủy sản

(QNO) - Mưa lớn kéo dài trong hai ngày qua khiến nhiều diện tích lúa, hoa màu của huyện Thăng Bình và Núi Thành bị hư hại do chưa kịp thu hoạch, các ao nuôi trồng thủy sản bị sạt lở bờ đập.

* Tại Thăng Bình, mưa lớn gây hơn 1.300ha diện tích lúa, 798ha hoa màu bị ngập úng và thiệt hại. Lúa bị ngập úng do nông dân chưa kịp thu hoạch chạy bão; các loại hoa màu như rau các loại, nén, hành, kiệu, khoai môn... ở các xã vùng cát của huyện hầu như bị hư hỏng do ngập sâu.

Ông Phạm Ngọc Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Sa cho biết, để tránh bão, nông dân trên địa bàn xã chỉ thu hoạch ước gần 10ha rau các loại; còn lại nhiều diện tích rau, hành, kiệu, nén, khoai môn... ở vùng trũng thấp thiệt hại không nhỏ.

Ngư dân xã Tam Tiến neo đậu tránh trú bão số 5 cho tàu thuyền. Ảnh: Q.VIỆT

* Còn tại huyện Núi Thành, nhiều diện tích lúa, hoa màu chưa thu hoạch bị ngập nặng. Xã Tam Mỹ Tây với gần 20ha diện tích lúa và 21ha nếp bầu bị thiệt hạị.

Còn xã miền núi Tam Trà đến chiều 12.9 trời vẫn đang mưa to, 50ha lúa nước chưa thu hoạch trong tình trạng bị ngập úng.

Người dân xã Tam Xuân 1 thu hoạch cá “chạy" bão số 5. Ảnh: Q.VIỆT

Ông Nguyễn Tấn Đồng – Phó Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2 cho hay, ảnh hưởng của bão số 5, toàn xã có 12,5ha lúa hè thu ở các cánh đồng Phú Khê, Bà Bầu, Thạch Kiều bị ngập. Ngoài ra, địa phương còn 2ha dưa gang và nhiều diện tích hoa màu khác bị ngập úng nhiều khả năng mất trắng.

Trong khi đó, các hồ nuôi tôm vùng ven sông Trường Giang thuộc các thôn An Khuông, Vĩnh An (xã Tam Xuân 2) bị ảnh hưởng bởi mưa to hiện chưa thống kê được thiệt hại. Còn tại xã Tam Giang, ngoài 40ha lúa vụ hè thu chưa thu hoạch chìm dưới nước thì nhiều ao nuôi trồng thủy sản bị sạt lở với khối lượng 150m3. Theo thống kê, Núi Thành có khoảng 406ha lúa và gần 133ha hoa màu bị hư hại.

Ông Bùi Văn Gát - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Núi Thành cho biết, giá trị thiệt hại do bão số 5 gây ra trên địa bàn ước tính hơn 26 tỷ đồng. Địa phương đang tập trung khắc khắc phục hậu quả. UBND huyện đã chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với UBND các xã cắm biển cảnh báo giao thông, giăng dây tại các điểm nguy hiểm, cấm người dân không được qua lại nơi ngập nước sâu ở các tuyến đường.

Về thu hoạch vụ lúa hè thu, ngày 12.9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, trong số 36.627ha diện tích vụ lúa hè thu, thời điểm này đã thu hoạch được 30.397ha; còn lại 6.260ha chưa thu hoạch. Gồm Điện Bàn 1.000ha, Phú Ninh 300ha, Đại Lộc 480ha, Hội An 230ha, Nông Sơn 370ha, Duy Xuyên 590ha, Thăng Bình 842ha, Quế Sơn 160ha, Núi Thành 58ha, Tam Kỳ 250ha, Tiên Phước 150ha, Bắc Trà My 380ha, Tây Giang 350ha, Phước Sơn 250ha, Nam Trà My 270ha, Nam Giang 100ha, Đông Giang 480ha. (H.P.)