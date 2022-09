Theo dõi chặt chẽ hoạt động khai thác, chế biến đá xây dựng tại xã Tam Nghĩa

(QNO) - Hôm qua 31.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến kiểm tra thực tế và làm việc với các ngành, địa phương liên quan về việc khai thác đá xây dựng tại xã Tam Nghĩa (Núi Thành).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiểm tra hoạt động khai thác đá xây dựng tại xã Tam Nghĩa (Núi Thành). Ảnh: CTV

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở TN&MT, đến nay, tại khu vực mỏ đá Hòa Đông, Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ Hòa Đông và Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ Đại Uy đã chấp dứt hoạt động sản xuất, chế biến đá và tổ chức di dời nguyên vật liệu ra khỏi phạm vi mỏ đá Hòa Đông.

Công ty Hòa Đông đang phối hợp với các đơn vị thanh lý tài sản, tất toán dư nợ vay cho ngân hàng; xin gia hạn thời gian di dời máy móc, thiết bị ra khỏi phạm vi mỏ dự kiến đến 31.12.2022. Còn Công ty Đại Uy đến 20.8.2022 đã di dời được 8.000/15.000m3 đá thành phẩm và 4.000/6.000m3 đá nguyên liệu. Toàn bộ máy móc, thiết bị liên quan đã di dời khỏi bãi tập kết. Riêng khối lượng nguyên vật liệu, đá thành phẩm còn lại xin gia hạn thời gian di dời đến 15.10.2022.

Đối với các công ty hết hạn khai thác tại các mỏ đá trên địa bàn xã Tam Nghĩa (Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Vạn Tường, Công ty Quốc tế đá Thái Bình, Công ty CP Đầu tư và phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam, Công ty CP Xây lắp Thành An 96, Công ty CP Nhựa đường Minh Đạt), đến nay đang thực hiện các thủ tục để hoàn thổ, cải tạo phục hồi môi trường.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu Công an huyện Núi Thành nắm rõ tình hình hoạt động của các công ty này, đơn vị nào đã hết hạn khai thác mà vẫn tiếp tục hoạt động thì cần xử lý nghiêm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu Công an tỉnh và Sở TN&MT kiểm tra, theo dõi chặt chẽ hoạt động khai thác, chế biến đá trên địa bàn xã Tam Nghĩa.

Ông Tân cũng yêu cầu Sở TN&MT làm việc và xử lý các công ty chưa thực hiện hoàn thổ, cải tạo phục hồi môi trường; công ty nào đang thực hiện thủ tục xin cấp lại giấy phép thì cần đẩy nhanh thủ tục. Công ty Điện lực Quảng Nam ngừng cấp điện các đơn vị khai thác đã hết hạn. Huyện Núi Thành cần tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn quản lý...