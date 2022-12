Thu ngân sách năm 2023: Cần dự lường khó khăn, thách thức mới

Phát biểu tại hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ thuế năm 2022, triển khai các nhiệm vụ trong năm 2023 được Cục Thuế Quảng Nam tổ chức vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang cho rằng ngành thuế cần dự lường những khó khăn, thách thức mới để áp dụng đồng bộ giải pháp thu ngân sách trong năm tới.

Sản xuất, kinh doanh khởi sắc trở lại sau đại dịch COVID-19 giúp tăng nguồn thu ngân sách năm 2022. Ảnh: NGUYỄN QUANG

Thu vượt dự toán

Theo thống kê của Cục Thuế Quảng Nam, thu ngân sách đến ngày 31/12 ước đạt 26.150 tỷ đồng (đạt 137,6% dự toán, tăng 33,6% so với cùng kỳ). Cục trưởng Cục Thuế Quảng Nam Nguyễn Văn Tiếp cho biết, nguồn thu chính là từ các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Trường Hải (ước đạt 16 nghìn tỷ đồng, đạt 161,2% dự toán, tăng 65,8% so với cùng kỳ). Thu từ các doanh nghiệp thủy điện ước đạt 1.360 tỷ đồng (190% dự toán, tăng 44,8% so với cùng kỳ)...

Ông Lương Đình Đường - Phó Cục trưởng Cục Thuế Quảng Nam nhắc lại năm đầu tái lập tỉnh, thu nội địa của tỉnh chỉ được hơn 204 tỷ đồng, đến năm 2008 mới gia nhập câu lạc bộ 1 nghìn tỷ đồng, rồi 5 nghìn tỷ đồng vào năm 2014, tăng lên 10 nghìn tỷ đồng vào năm 2015, rồi đến năm 2017 đạt 15 nghìn tỷ đồng và kỷ lục được lập vào năm nay, vượt mức 25 nghìn tỷ đồng.

“Trong 25 năm qua, ngân sách nhà nước của tỉnh tăng trưởng ổn định, bền vững là minh chứng cho sự phát triển đúng hướng của nền kinh tế để hôm nay có số thu ngân sách tăng 128 lần so với năm đầu tái lập tỉnh, vượt dự toán HĐND tỉnh giao hơn 7 nghìn tỷ đồng” - ông Đường nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang đánh giá cao nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của ngành thuế trong năm 2022. Ngành thuế đã kịp thời, liên tục theo dõi diễn biến nguồn thu để tham mưu UBND tỉnh điều hành chặt chẽ, điều chỉnh linh hoạt. Ngành thuế cũng đã để lại nhiều điểm nhấn về số hóa, cải cách hành chính; tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; thanh tra, kiểm tra thuế; quản lý nợ thuế; kê khai, kế toán thuế, hoàn thuế...

Giải pháp cho năm 2023

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang dự báo, thu ngân sách trong năm 2023 sẽ đối diện với những áp lực lớn do những diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường của kinh tế thế giới, tạo sức ép lớn lên kinh tế Quảng Nam.

Các chính sách hỗ trợ người nộp thuế trong năm 2022 vẫn còn ảnh hưởng đến nguồn thu năm 2023. Quảng Nam chịu nhiều tác động của thiên tai. Do đó, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023, ngành thuế cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp.

Về thu ngân sách, Cục Thuế Quảng Nam cần kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành chỉ thị về tăng cường quản lý thu năm 2023; thường xuyên theo dõi diễn biến thu, xác định rõ các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, hoạt động còn thất thu để tham mưu UBND tỉnh có các giải pháp quản lý phù hợp, kịp thời.

Về tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, cần đa dạng hóa các hình thức, giúp người nộp thuế nhanh chóng tiếp cận, nắm được các chính sách thuế mới. Về quản lý kê khai thuế, cần chú trọng kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế; tập trung kiểm tra các tờ khai có mâu thuẫn, những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn kê khai không đủ thuế; kiểm soát chặt chẽ quản lý hoàn thuế.

“Cục Thuế cần nâng cao chất lượng kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, nghiêm túc thực hiện đúng quy trình quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Ngành thuế cần nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính để phục vụ quản lý thuế” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang nói.

Theo Cục trưởng Cục Thuế Quảng Nam Nguyễn Văn Tiếp, để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2023, ngành thuế sẽ triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, chương trình công tác của ngành, chỉ đạo của UBND tỉnh về quản lý thuế. Cục Thuế Quảng Nam cũng tập trung triển khai hỗ trợ người nộp thuế nhanh chóng hồi phục sản xuất, kinh doanh.

Trong năm 2023 sẽ tăng quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Ngành triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo lập bộ mới; theo dõi, đôn đốc hỗ trợ các chi cục thuế triển khai hướng dẫn hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế bằng phương thức điện tử...