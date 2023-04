Tín dụng chính sách ở Hội An không phát sinh nợ quá hạn

(QNO) - Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) TP.Hội An vừa sơ kết hoạt động tín dụng CSXH 3 tháng đầu năm 2023.

Hội An sơ kết hoạt động tín dụng CSXH 3 tháng đầu năm 2023. Ảnh: Q.V

Ngay từ đầu năm, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH TP.Hội An đã tham mưu thành phố chuyển nguồn vốn ngân sách năm 2023 là 7 tỷ đồng để Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH TP.Hội An cho vay hộ nghèo, chính sách.

Tính đến ngày 31/3, tổng nguồn vốn chính sách ở TP.Hội An hơn 246 tỷ đồng (tăng 16,12% so với đầu năm và tăng 30,68% so với cùng kỳ năm 2022). Tổng dư nợ hơn 231 tỷ đồng (tăng hơn 18,9 tỷ đồng so với đầu năm và tăng hơn 52 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước).

Doanh số cho vay trong 3 tháng qua đạt hơn 37,5 tỷ đồng với 608 lượt hộ nghèo, chính sách vay vốn (tăng hơn 8,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước). Nguồn vốn cho vay chủ yếu các chương trình giải quyết việc làm hơn 33,9 tỷ đồng/506 hộ; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 880 triệu đồng/45 hộ/88 công trình; nhà ở xã hội 1,4 tỷ đồng/4 hộ; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hơn 1,3 tỷ đồng/53 lượt hộ. Chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn TP.Hội An tiếp tục được giữ vững. Đến ngày 31/3 không phát sinh nợ quá hạn.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, Trưởng ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố yêu cầu Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH TP.Hội An phối hợp chặt chẽ với các ngành, UBND xã, phường, hội, đoàn thể nhận ủy thác chú trọng kiểm tra, giám sát, quản lý tốt nguồn vốn vay ưu đãi. Tập trung giải ngân 100% nguồn vốn theo kế hoạch giao; tăng trưởng tín dụng nhanh và bền vững, chất lượng.

Chủ động kiểm soát, quản lý tốt nợ đến hạn, không để nợ quá hạn mới phát sinh; thu lãi đạt 100%. Huy động tiết kiệm phấn đấu đạt 100% kế hoạch giao; tiếp tục tuyên truyền, đôn đốc hộ vay vốn gửi tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn; huy động tiết kiệm trong dân cư; phấn đấu hoàn thành tốt đợt thi đua gửi tiết kiệm vì người nghèo theo kế hoạch.