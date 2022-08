Tín hiệu lạc quan của nền kinh tế

Năm 2022, dự báo tăng trưởng kinh tế Quảng Nam sẽ đạt 2 con số và thu ngân sách sẽ chạm mốc 30.000 tỷ đồng.

Động lực tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách Quảng Nam chủ yếu vẫn dựa vào ô tô, bia và thủy điện. Ảnh: T.D

Tăng trưởng sẽ đạt 2 con số

Hai công trình thuộc dự án Phát triển môi trường đô thị để ứng phó biến đổi khí hậu TP.Hội An (hồ chứa Lai Nghi và hồ Pháp Bảo) đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp giải ngân vốn đầu tư. Quảng Nam như một công trường khổng lồ với hàng trăm dự án mới khởi công hay tiếp diễn đầu tư đang chạy đua về đích trước mùa mưa.

Thống kê số vốn đầu tư công đã phân bổ đạt 94%. Tỷ lệ giải ngân đến hết ngày 31.7.2022 chỉ đạt 35,8% (kế hoạch vốn năm 2022 giải ngân 36,9% và tỷ lệ kế hoạch vốn 2021 kéo dài 24,5%) song đang có xu hướng tăng dần.

Không chỉ hàng loạt công trình dự án đã được khánh thành, đưa vào sử dụng như cầu ông Điền (Hội An), cầu sông Khang (Hiệp Đức), cầu Hội Khách (Đại Lộc)..., nhiều công trình dự án đầu tư tư nhân với tổng vốn hàng trăm tỷ đồng cũng đã đổ vào nền kinh tế.

Có thể kể đến dự án Bệnh viện Đa khoa An Hiền (230 tỷ đồng), nhà máy sản xuất lắp ráp xe đạp FM sports & Leisure product (116 tỷ đồng), nhà máy sản xuất lều bạt, đồ cắm trại Quảng Nam TEC INC (70 tỷ đồng), dự án khu đô thị quốc tế Regal Heritage Hội An (10 nghìn tỷ đồng)… đã tạo ra diện mạo mới và có sức lan tỏa, góp phần vào tăng trưởng kinh tế địa phương.

Nền kinh tế địa phương trên đà hồi phục. Các chỉ số sản xuất lẫn sử dụng lao động của các doanh nghiệp đều gia tăng (từ 25,5% trở lên). Các ngành nông lâm thủy sản giữ mức tăng trưởng ổn định. Du lịch nhen nhóm trở lại thời hưng thịnh.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL nói các doanh nghiệp đã nhận được rất nhiều đơn hàng. Lượng khách tham quan, lưu trú từ đầu năm đến nay đạt hơn 3 triệu lượt, tăng gấp 9 lần so cùng kỳ (khách quốc tế tăng 10 lần) và doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống đã gia tăng hơn 5,2 nghìn tỷ đồng.

Sở KH&ĐT công bố vốn đầu tư toàn xã hội đã tăng hơn 20%, cao hơn nhiều mức tăng 5% của năm 2021. Số lượng dự án đầu tư tiếp tục gia tăng với 4 dự án FDI (28,9 triệu USD), 41 dự án nội địa (7 nghìn tỷ đồng); tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa gần 3 tỷ USD và hơn 823 doanh nghiệp gia nhập thị trường với tổng vốn đăng ký bình quân 6,18 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Những thống kê “biết nói” trên đã đưa GRDP 6 tháng qua tăng gần 12,8% (không thống kê GRDP theo lũy kế hàng tháng). Mức tăng cao nhất, so tốc độ tăng trưởng của các năm gần đây sẽ tiếp tục xu hướng gia tăng khi nền kinh tế (cộng thêm nguồn lực đầu tư của ngân sách theo các chương trình phục hồi kinh tế) đã thích nghi và hồi phục sau đại dịch. Theo các phân tích, tăng trưởng kinh tế năm 2022 Quảng Nam sẽ không chỉ dừng ở con số ấn định (khoảng 7,5% - 8%) mà sẽ vượt lên 2 con số,

Sẽ thu ngân sách hơn 30.000 tỷ đồng

Thaco liên tục xuất xưởng xe mới, ký kết chuyển giao công nghệ và tái khởi động các gói thầu đầu tư (bến cảng, nhà ở công nhân, tái định cư cho dân vùng dự án mới). Lượng ô tô sản xuất, lắp ráp và bán ra ngày càng gia tăng (tăng gần 50% và ô tô du lịch tăng gần 75%).

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố Thaco auto tiếp tục dẫn đầu thị phần ô tô (35,7%) với tổng doanh số bán ra đạt 8.721 xe (6.959 xe du lịch và 1.762 xe chuyên dụng).

Vốn đầu tư công đổ vào nền kinh tế góp phần cho tăng trưởng (ảnh chụp tại công trình hồ chứa nước Lai Nghi và Pháp Bảo - Hội An). Ảnh: T.D

Ông Nguyễn Quang Thử - Giám đốc Sở KH&ĐT cho hay, công nghiệp, nhất là chế biến, chế tạo sẽ tiếp tục đóng vai trò động lực, dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế. Theo các cuộc khảo sát, điều tra của Sở KH&ĐT, có khoảng 56,6% số doanh nghiệp được khảo sát dự báo nền kinh tế sẽ tiếp tục khởi sắc khi số lượng đơn đặt hàng, khối lượng sản xuất đang có xu hướng gia tăng nhiều vào những tháng cuối năm.

“Doanh nghiệp tái gia nhập thị trường đã tăng 42%. Xu hướng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đã hồi phục, ổn định, thích ứng với thị trường. Kế hoạch tăng trưởng kinh tế năm 2022 dễ dàng đạt được” - ông Thử nói.

Các cơ quan tài chính của tỉnh cam kết sẽ thu ngân sách năm 2022 cao hơn ấn định 23.700 tỷ đồng và số thu nội địa ít nhất sẽ không thấp hơn số thực thu năm 2021 (19.563 tỷ đồng).

Tuy nhiên, con số thuế thu được trên thực tế vượt xa dự định. Tổng thu ngân sách nhà nước đến cuối tháng 7.2022 đã đạt đến 90% (21.300 tỷ đồng), tăng 53% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đã hơn 15.563 tỷ đồng (đạt 82% dự toán, tăng 33% so cùng kỳ).

Thu ngân sách chủ yếu ở khu vực công thương, ngoài quốc doanh từ Tập đoàn Ô tô Trường Hải và các doanh nghiệp thủy điện với tổng doanh thu đạt 11.269 tỷ đồng, chiếm hơn 72% thu nội địa, đạt 93% dự toán (tăng 50% so với cùng kỳ). Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu hơn 5.696 nghìn tỷ đồng, đạt 121% dự toán, đạt 265% so với cùng kỳ.

Theo dữ liệu thuế thu được bình quân mỗi tháng 3.000 tỷ đồng như thống kê trên thì dự báo chỉ đến hết tháng 8 đã đủ số dự toán ngân sách phải thu năm 2022. Bốn tháng còn lại của năm sẽ là con số vượt thu thực của ngân sách năm 2022.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Đặng Phong, nhiều năng lực thuế mới đã xuất hiện (các dự án vùng đông tái khởi động, cảng biển, sân bay...). Các nguồn thu lớn từ ô tô, bia hay thủy điện đều đã vượt khá nhiều so với dự toán.

Các doanh nghiệp FDI đã phục hồi, đóng góp đáng kể cho ngân sách. Chắc chắn với tín hiệu hồi phục của nền kinh tế, thu ngân sách sẽ vượt thu đến 20% hoặc 30%. Đây dự báo là năm đầu tiên cán mốc thu ngân sách 30.000 tỷ đồng, trong đó khoảng 24.000 hay 25.000 tỷ đồng thu nội địa.